“Disseram que saímos na porrada”, declara Barbara Gancia ao falar de Maria Ribeiro

Barba Gancia bateu um papo com Rafinha Bastos onde comentou sua suposta briga com a atriz Maria Ribeiro

Barbara Gancia e Maria Ribeiro já fizeram parte do casting antigo do programa Saia Justa, exibido pela GNT. Na época Barbara e Maria faziam parte da formação do programa dividindo espaço com Monica Martelli e Astrid Fontenelle (atualmente no ar e em nova formação).

A jornalista revelou ser amiga de Maria Ribeiro. Revelou ainda que ela e a colega sempre discutiam os temas do programa de forma acalorada



A demissão de Maria Ribeiro levantou muitos rumores com relação à saída da atriz no Saia Justa. Logo depois de um tempo, Gancia também foi demitida. Os desligamentos alimentaram a ideia de que o que gerou isso foi uma briga entre as participantes.

A jornalista finalizou dizendo que no fim a verdade vai prevalecer, mas que hoje é dia ela é desconsiderada por parte de muitas pessoas



Na conversa com Rafinha Bastos, a jornalista revelou ser amiga de Maria Ribeiro. Revelou ainda que ela e a colega sempre discutiam os temas do programa de forma acalorada. E que quando foram demitidas muitas fofocas foram publicadas em diversos veículos, chegando até dizer que Maria e Barbara haviam se agredido fisicamente.

A jornalista foi convidada do programa de Rafinha Bastos, Mais que 8 Minutos

“Teve lugar que saiu que a gente se deu porrada” disse ela. Ainda no bate papo, a convidada de Rafinha Bastos demonstrou toda sua indignação com relação às notícias que pipocaram na época. Barbara Gancia ainda ressaltou na conversa que foi buscar saber quem havia inventado a notícia e descobriu que era uma pessoa próxima.



A jornalista finalizou dizendo que no fim a verdade vai prevalecer, mas que hoje é dia ela é desconsiderada por parte de muitas pessoas.