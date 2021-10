“Esse cara é muito talentoso”, diz Barbara Gancia sobre Luciano Hang

Em podcast Mais que 8 minutos de Rafinhas Bastos, a jornalista Barbara Gancia falou um pouco sobre Luciano Hang.

Um personagem bastante controverso da política e mídia brasileira ganhou foco na conversa entre Rafinha Bastos e Barbara Gancia no podcast Mais que 8 Minutos. Luciano Hang, mais conhecido por “Véio da Havan” ganhou o foco da conversa entre a jornalista e o humorista.

Ao abordar o assunto Fake News, Barbara disse que assistiu a CPI da Covid 19, no dia em que Hang foi prestar depoimento e responder as perguntas dos senadores. “Esse cara é muito talentoso. Ele é um sujeito que é um grande comunicador, ele é muito bom de comunicação.” Revelou Gancia. Na opinião da jornalista, Hang se saiu muito bem em seu depoimento na CPI.

Rafinha questionou a convidada sobre o porquê mentirosos são tão celebrados hoje em dia. Barbara disse que as coisas não podem ser explicadas em uma frase, em um clichê, em um slogan e que estas pessoas explicam tudo através de uma frase e replicam estas repetidamente. Na sua opinião, estes cidadãos tocam as pessoas de forma emocional, com conceitos simplistas, de forma popularesca. Ela ainda ressalta que “é terrível que tenham chamado este cara pra depor”.



Rafinha Bastos ainda levantou a questão da investigação sobre a causa da morte da mãe de Hang e Barbara Gancia prontamente respondeu: “Você não é mae do cara da Havan impunemente né”?