Barbara Figuccio, influencer de viagens, desvenda quais são os cinco lugares mais incríveis para visitar em Dubai

Vai em Dubai e ainda definiu o roteiro? Barbara Figuccio, apaixonada por viagens, conta a sua experiência em um dos destinos mais cobiçados do mundo

Dubai é uma cidade e um emirado dos Emirados Árabes Unidos conhecida pelos shoppings de luxo, pela arquitetura ultramoderna e pela animada vida noturna. Sem dúvidas, esse é um dos destinos mais cobiçados por quem quer uma viagem com conforto, luxo e momentos inesquecíveis.

Burj Kalifa, o prédio mais alto do mundo, é um ponto obrigatório para quem visita a luxosa Dubai

Barbara Figuccio, influencer de viagens e variedades, conta que a experiência começa desde a escolha do voo. “A experiência já começa a ser diferenciada se você puder viajar no exclusivíssimo A380 da Emirates aonde você encontra a econômica mais confortável já vista e a executiva dos sonhos que inclui um barzinho onde você pode de reunir e conversar tranquilamente enquanto as 15 horas de voo acontecem”, descreve.

Barbara reuniu cinco lugares em Dubai que você não pode deixar de conhecer:

1) The View ar The Palm

“É um observatório de onde você vai poder curtir a vista mais linda de Dubai. Do 52o andar você vai admirar a estrutura da palmeira que é uma ilha totalmente artificial onde já há residências, inclusive de celebridades e um dos poucos lugares onde estrangeiros podem ter propriedades visto que Dubai, sendo tão rica não permite estrangeiros comprarem suas terras”, detalha.

The Frame, réplica de uma moldura em tamanho gigante, proporciona uma vista linda de Dubai

2) Safari ao Pôr do Sol com um típico Jantar Beduíno para finalizar

“Não deixe de fechar esse passeio com antecedência pois as vagas são limitadas e os carros próprios 4×4 já virão buscar no hotel e de lá inicia a experiência! Separe uma roupa que contraste com o lindo por do sol que vai encontrar e com as lindas areias do deserto. O passeio vai iniciar em uma locação aonde você vai poder tirar fotos com falcões, comprar lenços típicos locais e fazer um passeio de quadriciclo ou camelo, em seguida os carros esvaziam um pouco os pneus e inicia a experiência nas dunas com muita diversão com uma parada estratégica para tirar fotos ao por do sol e por fim todos seguem para um acampamento beduíno ao de acontece um show com fogo e luzes e um jantar típico local! É uma experiência incrível”, recomenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3) Souk Market

“No Souk Market você vai encontrar especiarias locais e muito ouro! Inclusive vai encontrar o maior anel do mundo que está no Guinness Book e vão realizar que não há grades, não há grandes policiamentos, não há cofres! De noite, segundo um dos donos das lojas com os quais falamos, eles fecham com uma chave comum e ao retornar no dia seguinte está sempre tudo em paz, provando que de verdade em Dubai a violência e roubo são praticamente nulos pois as leis são verdadeiramente aplicadas!”, conta.

4) Burj Kalifa

“O Burj Kalifa que é o prédio mais alto do mundo no momento e oferece uma vista linda. Importante saber que já há vários ingressos que dão acesso a diferentes áreas e quem compra o acesso ao andar mais alto terá experiência diferenciada inclusive com um pequeno coquetel”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5) The Frame

“Você também não vai querer perder a visita ao The Frame que é a réplica de uma moldura em tamanho gigante. O mais interessante é caminhar na estrutura de vidro que já no topo do prédio pois o vídeo fica leitoso e vai abrindo a imagem confirme você vai dando seus passos, desde que você não tenha medo de altura”, compartilha.