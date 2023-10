Bar em Bar 2023 celebra a diversidade culinária em todo o Brasil

A 17ª edição, que leva o tema “A alegria tá na mesa”, ocorre de 26 de outubro a 12 de novembro e conta com a participação de estabelecimentos de 15 estados, além do Distrito Federal

Com a 17ª edição do Bar em Bar, que ocorre de 26 de outubro a 12 de novembro, a expectativa é de um sucesso ainda maior do que o ano anterior. Em 2022, foram 426 bares participantes, e para este ano,o evento já conta com 13 estados confirmados, além do Distrito Federal.

Ora que croquete Porção Mini Big + 2 cervejas latão

É esperado que mais de 600 estabelecimentos participem deste evento que já se consolidou no calendário dos bares de todo o país. A importância desse festival para os estabelecimentos é importante, pois além de atrair clientes, o Bar em Bar oferece aos empresários a oportunidade de criar pratos exclusivos, com a divulgação e apoio de um festival de alcance nacional.

Frigideira Mineira + 2 chopps

Para os clientes, o festival é uma chance única de confraternizar com amigos e familiares enquanto desfrutam de sabores únicos, criados especialmente para a ocasião pelos bares participantes. A diversidade culinária do Brasil se manifesta nas criações dos estabelecimentos, tornando o Bar em Bar 2023 um evento imperdível para os amantes da boa comida.

Parmegiana de cupim defumado Coxinha de camarão com molho mediterrâneo Bolinho de bobó

Marque na agenda: de 26 de outubro a 12 de novembro, o Bar em Bar 2023 trará a alegria à sua mesa e a riqueza da gastronomia brasileira à sua experiência. Não perca esse festival que já se tornou uma tradição no cenário gastronômico do Brasil.

Participantes

1 – A Culpa é do Pastel

Porção Mini Big + 2 cervejas latão

Porção de 15 pastéis exclusivos Mini Big crocantes e bem recheados acompanhados de 2 latas de cerveja 473ml

Valor normal: R$ 64,50

Valor promocional: R$ 51,90

Instagram: aculpaedopastel

Endereço: Boulevard 28 de setembro, 86/loja G – Vila Isabel

Horário de funcionamento: Segunda a Domingo – 12h às 21h

2 – Bar Biricutico

Ora que croquete

Porção com 6 unidades de croquete de carne bovina feito com carne cozida e especiarias, recheado com queijo gouda, empanado e frito. Acompanha molho de azeite confitado e Orapró-nobis.

Valor normal: R$ 42,00

Valor promocional: R$ 35,00

Instagram: biricuticobarerestaurante

Endereço: Rua Magalhães Couto, 356 – Méier

Horário de funcionamento: Segunda a Segunda: 10h às 23h

3 – Bar do Adão Olegário

Frigideira Mineira + 2 chopps

Alcatra com cebola coberta com orégano e mussarela de búfala gratinada. Acompanha calabresa a aipim frito.

Valor normal: R$ 115,70

Valor promocional: R$ 89,90

Instagram: bardoadao

Endereço: Olegário – Av. Olegário Maciel, 130 – h – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento: Todos os dias: 10h à 01h20

4 – Bar e Restaurante Urca

Bolinho de bobó

Massa com sabor tradicional de bobó recheado com camarões

Valor normal: R$ 11,00 (unidade)

Valor promocional: R$ 10,00 (unidade)

Instagram: barurca

Endereço: Rua Candido Gaffree, 205 – Urca

Horário de funcionamento: Segunda a Domingo: 8h às 23h

Bolinho de costela do Berço

5 – Barsa Uptown Barra

Coxinha de camarão com molho mediterrâneo

Camarão empanado na massa de bolinho de Bacalhau acompanhado de molho de alcaparras, azeitonas, ervas finas e azeite extra virgem

Valor normal: R$ 11,90 (unidade)

Valor promocional: R$ 54,90 (5 unidades)

Instagram: barsarestaurante

Endereço: Av. Ayrton Senna, nº 550 Bloco 10 Lojas 101 e 102 – Uptown Barra

Horário de funcionamento: Segunda e terça: 11h às 17h / Quarta a Domingo e feriados: 11h às 21h

6 – Barsa Cadeg

Coxinha de camarão com molho mediterrâneo

Camarão empanado na massa de bolinho de Bacalhau acompanhado de molho de alcaparras, azeitonas, ervas finas e azeite extra virgem

Valor normal: R$ 11,90 (unidade)

Valor promocional: R$ 54,90 (5 unidades)

Instagram: barsarestaurante

Endereço: Rua Capitão Felix, 110/Pav 2 Rua 4 Lojas 3 a 6 – Cadeg

Horário de funcionamento: Segunda a Quinta: 11h às 16h / Sexta a Domingo e feriados: 11h às 17h

7 – Bartô Olegário

Parmegiana de cupim defumado

Pedaços de cupim defumado empanados no panko com vinagrete Bartô, molho blue cheese, molho de tomate e gratinado com mussarela

Valor normal: R$ 99,90

Valor promocional: R$ 69,90

Instagram: bartogalatico

Endereço: Av. Olegário Maciel, 402 – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento: Terça a Quinta: 17h à 00h / Sábado: 14h à 02h / Domingo: 13h à 00h

Parmegiana do Domca no Palito

8 – Bartô Campo Grande

Parmegiana de cupim defumado

Pedaços de cupim defumado empanados no panko com vinagrete Bartô, molho blue cheese, molho de tomate e gratinado com mussarela

Valor normal: R$ 99,90

Valor promocional: R$ 69,90

Instagram: bartogalatico

Endereço: Área externa do ParkShopping – Estr. do Monteiro, 1200 – Campo Grande

Horário de funcionamento: Segunda a Quinta: 17h à 00h / Sexta: 17h à 01h / Sábado: 11h à 01h / Domingo: 11h à 00h

Só tem Filé no Imperial

9 – Bartô Nova Iguaçu

Parmegiana de cupim defumado

Pedaços de cupim defumado empanados no panko com vinagrete Bartô, molho blue cheese, molho de tomate e gratinado com mussarela

Valor normal: R$ 99,90

Valor promocional: R$ 69,90

Instagram: bartogalatico

Endereço: Av. DR. Mario Guimarães, 623 – Centro – Nova Iguaçu

Horário de funcionamento: Domingo: 15h à 00h / Terça a Quinta: 17h à 00h / Sexta: 17h às 02h / Sábado: 15h às 02h

10 – Bartô Recreio

Parmegiana de cupim defumado

Pedaços de cupim defumado empanados no panko com vinagrete Bartô, molho blue cheese, molho de tomate e gratinado com mussarela

Valor normal: R$ 99,90

Valor promocional: R$ 69,90

Instagram: bartogalatico

Endereço: Rua Édson Sá, 18 – Recreio (Praça da Zefa)

Horário de funcionamento: Domingo: 13h à 00h / Terça a Quinta: 17h à 00h / Sexta: 17h à 01h / Sábado: 14h às 01h

11 – Bartô Vila da Penha

Parmegiana de cupim defumado

Pedaços de cupim defumado empanados no panko com vinagrete Bartô, molho blue cheese, molho de tomate e gratinado com mussarela

Valor normal: R$ 99,90

Valor promocional: R$ 69,90

Instagram: bartogalatico

Endereço: Rua Marco Polo, 594 – Vila da Penha

Horário de funcionamento: Segunda a Quinta: 17h à 00h / Sexta: 17h à 01h / Sábado: 11h à 01h / Domingo: 11h à 00h

12 – Boteco Berço do Samba

Bolinho de costela do Berço

Bolinho de costela bovina feita no bafo com anéis de cebola acompanhados de dois molhos artesanais feitos na casa, além de cebola roxa caramelizada com raspa de goiabada e pimenta biquinho adocicada

Valor normal: R$ 40,00 (4 unidades)

Valor promocional: R$ 70,00 (8 unidades)

Instagram: botecobercodosamba

Endereço: Rua Ramalho Ortigão, 9/Loja C – Centro

Horário de funcionamento: Terça, Quarta e Quinta: 11h às 17h / Sexta e Sábado: 11h à 00h / Domingo: 11h às 21h

13 – Boteco Dom Caneco

Parmegiana do Domca no Palito

Filé a parmegiana do Domca aperitivo. Filé mignon coberto com mussarela, provolone e molho da casa acompanhado de fritas

Valor normal: R$ 98,00

Valor promocional: R$ 89,00

Instagram: botecodomcaneco

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 1314 – Leblon

Horário de funcionamento: Segunda: 11h30 às 15h / Terça a Quinta: 11h30 à 01h / Sexta e Sábado: 11h30 às 03h / Domingo: 11h30 às 20

14 – Botequim Imperial

Só tem Filé no Imperial

Tiras de filé mignon com molho madeira, cebola e salsinha , de quebra pão de alho da casa

Valor normal: R$ 86,00

Valor promocional: R$ 76,00

Instagram: botequim_imperial

Endereço: Avenida Automóvel Clube, 3239 – Magé

Horário de funcionamento: Terça a Quinta: 17h à 00h) / Sexta e Sábado: 17h à 01:30h / Domingo: 12h à 23h

15 – Boteco Seu Rufino Olegário Maciel

Bolovo

Porção com 5 unidades de blend de carnes recheada com ovo de codorna a acompanha molho mostarda escura

Valor normal: R$ 34,90

Valor promocional: R$ 29,90

Instagram: butecoseurufino

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 231 – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento: Todos os dias: 12h às 22h

Bolovo

16 – Boteco Seu Rufino Jacarepaguá

Bolovo

Porção com 5 unidades de blend de carnes recheada com ovo de codorna a acompanha molho mostarda escura

Valor normal: R$ 34,90

Valor promocional: R$ 29,90

Instagram: butecoseurufino

Endereço: Avenida VP. José Alencar, 1405 – Jacarepaguá

Horário de funcionamento: Todos os dias: 12h às 22h

17 – Boteco Seu Rufino Niterói

Bolovo

Porção com 5 unidades de blend de carnes recheada com ovo de codorna a acompanha molho mostarda escura

Valor normal: R$ 34,90

Valor promocional: R$ 29,90

Instagram: butecoseurufino

Endereço: Av. Feliciano Sodré, 488 – Centro, Niterói – Mercado Municipal

Horário de funcionamento: Todos os dias: 12h às 22h

18 – Boteco Seu Rufino Freguesia

Bolovo

Porção com 5 unidades de blend de carnes recheada com ovo de codorna a acompanha molho mostarda escura

Valor normal: R$ 34,90

Valor promocional: R$ 29,90

Instagram: butecoseurufino

Endereço: Rua Araguaia, 985 – Freguesia

Horário de funcionamento: Todos os dias: 12h às 22h

19 – Boteco Seu Rufino Rio 2

Bolovo

Porção com 5 unidades de blend de carnes recheada com ovo de codorna a acompanha molho mostarda escura

Valor normal: R$ 34,90

Valor promocional: R$ 29,90

Instagram: butecoseurufino

Endereço: Rua Bruno Giorgi, 114 – Jacarepaguá

Horário de funcionamento: Todos os dias: 12h às 22h

20 – Capitu

Sanduíche de costela

Delicioso sanduíche de costela, feito com lascas da nossa costela no bafo, queijo, tomate, alface no pão da casa, acompanha maionese de agrião e relish de cebola.

Valor normal: R$ 35,90

Valor promocional: R$ 29,90

Instagram: capitubar

Endereço: Rua do Ouvidor, 18, Centro

Horário de funcionamento: Segunda e Terça: 11:30h às 20:30h / Quarta: 11:30h às 21:30h / Quinta: 11:30h às 22h / Sexta: 11:30h à 00h / Sábado: 11:30h à 18h

Sanduíche de costela

21 – Cervejaria Hoperários

Coxinha de frango

Porção de coxinha de frango com 6 unidades super especial famosa em Volta Redonda

Valor normal: R$ 39,90

Valor promocional: R$ 35,90

Instagram: cervejariahoperarios

Endereço: Rua Jaime Pantaleão de Morais 438, Aterrado – Volta Redonda

Horário de funcionamento: 18h à 00h

Coxinha de frango

22 – Cervejaria Tio Ruy Olegário

Mini Trio Burger

Três mini burguer: tradicional, rauch, belga acompanhados de fritas

Valor normal: R$ 59,00

Valor promocional: R$ 44,90

Instagram: cervejariatioruy

Endereço: Av. Olegário Maciel, 231 – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento: Terça a Domingo: 11:30h à 00h

Mini Trio Burger

23 – Cevadas S.A

Trio Maremoto

Combinação de batata frita com camarão e iscas de peixe crocantes com acompanhamento de molho tártaro

Valor normal: R$ 79,90

Valor promocional: R$ 69,90

Instagram: cevadassa

Endereço: Rua Ministro Aliomar Baleeiro, 645 loja A, B e C – Recreio dos Bandeirantes

Horário de funcionamento: Terça a Sexta a partir das 17h / Sábado e Domingo à partir das 12h

Trio Maremoto

24 – Churrasqueira Rio

Bolinho de arroz com queijo minas padrão

Porção com 6 unidades de bolinho de arroz crocante com queijo minas curado, creme de leite, cebola e alho

Valor normal: R$ 42,90

Valor promocional: R$ 39,90

Instagram: churrasqueira _ rio

Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 130 – Ipanema

Horário de funcionamento: Segunda a Domingo: 11h à 00h

25 – Empório Sou Mais Brasil Jacarepaguá

Torresmo

Pancetta marinada para pururuca e servida com molho de jabuticaba defumada

Valor normal: R$ 45,00

Valor promocional: R$ 39,90

Instagram: emporiosoumaisbrasil

Endereço: Avenida Ator José Wilker, 600 / Bl 2 / Loja 111 – Jacarepaguá

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 10h às 23h / Domingo: 10h às 23h

26 – Empório Sou Mais Brasil Rio Design Barra

Torresmo

Pancetta marinada para pururuca e servida com molho de jabuticaba defumada

Valor normal: R$ 45,00

Valor promocional: R$ 39,90

Instagram: emporiosoumaisbrasil

Endereço: Avenida das Américas, 7777 / Loja 330 – Rio Design Barra

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 10h às 23h / Domingo: 10h às 23h

27 – Enchendo Linguiça

Sem Fim

Linguiça suína levemente temperada com condimentos frescos, acompanhada de molho de tomate, manjericão e fatias de pão

Valor normal: R$ 59,00

Valor promocional: R$ 41,30

Instagram: enchendolinguica

Endereço: Av. Engenheiro Richard, 2 / Loja A – Grajaú

Horário de funcionamento: Terça a Quinta: 11h à 00h / Sexta e Sábado: 11h à 01h / Domingo: 11h às 21h

28 – Espetto Carioca Olegário

Deliscas

Iscas de frango, queijo parmesão, batata frita e molho barbecue

Valor normal: R$ 72,95

Valor promocional: R$ 59,90

Instagram: espettocarioca . olegario

Endereço: Avenida Olegário Maciel 135/Loja D – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento: Segunda a Quinta 16h às 02h | Sexta e Sábado 12h às 03h | Domingo 12h às 02h

29 – Espetto Carioca Barra da Tijuca

Deliscas

Iscas de frango, queijo parmesão, batata frita e molho barbecue

Valor normal: R$ 72,95

Valor promocional: R$ 59,90

Instagram: espettocarioca

Endereço: Av. das Américas, 5000 – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento: Segunda a Quinta das 12h às 23h | Sexta e Sábado das 12h à 00h | Domingo das 12h às 23h