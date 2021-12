BandSports transmite ao vivo a 6ª edição do prêmio ‘Sou do Esporte’

BandSports na próxima sexta-feira (17 de dezembro), a partir das 22h15.

Após um ano suspenso em razão da pandemia, o prêmio Sou do Esporte retorna com a sua missão de premiar e reconhecer os profissionais e as instituições que promovem o desenvolvimento do esporte no Brasil. O único prêmio do esporte brasileiro que envolve modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas, este ano, dará um salto de visibilidade com a cerimônia transmitida ao vivo pelo BandSports na próxima sexta-feira (17 de dezembro), a partir das 22h15.

“A parceria da Sou do Esporte com o BandSports nasceu este ano trazendo um conteúdo totalmente diferenciado sobre o esporte. Além de promovermos o primeiro fórum de gestão esportiva na televisão, vamos ampliar a visibilidade de quem faz bem ao esporte do Brasil: desde as entidades olímpicas aos grandes atletas”, destaca Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte.

Para Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band, “o prêmio Sou do Esporte ser ao vivo no BandSports é uma forma de ajudar a fortalecer a indústria do esporte no Brasil e, consequentemente, melhorar o ambiente esportivo nacional a partir do reconhecimento de quem atua em prol do esporte”.

Este ano, a Homenagem Especial será para o atleta paralímpico Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro, que se despediu das piscinas durante os Jogos de Tóquio. Dando continuidade ao único prêmio Governança no esporte da América Latina, reconhecido internacionalmente pela organização dinamarquesa Play The Game, este ano trouxe seis finalistas, tendo um empate: Confederações de Vela, Golfe, Tênis de Mesa, Vôlei, Rúgbi, e, pela primeira vez no TOP5, a Confederação Brasileira de Triathlon.

“Fico muito feliz de receber esta homenagem da Sou do Esporte. O prêmio da Sou do Esporte é algo importante porque premia os atletas, as pessoas que constroem um melhor esporte para o Brasil. Desta forma, fico muito feliz de entender que com meu trabalho e com as minhas conquistas, algo que eu sempre busquei acreditando nessa ferramenta do esporte como transformador de vidas, fica minha gratidão pelo reconhecimento”, conclui Dias.

Além da governança, a entidade entrega premiações em outras categorias, como Gestor do Ano, Atitude Positiva, Atleta de Valor e “Amaro Domingues SDE Solidário”, dedicado ao terceiro setor. O prêmio recebeu o nome em homenagem ao fundador da Vila Olímpica da Maré (Rio de Janeiro), que faleceu em 2021. Amaro Domingues foi o primeiro a ganhar o Prêmio SDE Solidário, em 2015, pelo seu trabalho de inclusão associada ao esporte numa favela de grande vulnerabilidade social – o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.