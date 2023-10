Bandplay amplia catálogo de animes no Dia das Crianças, em parceria com a Anime Onegai

As séries Yowamushi Pedal e B-Project são destaques do catálogo

O Bandplay, plataforma de streaming do Grupo Bandeirantes de Comunicação está prestes a surpreender os fãs de anime a partir desta quinta-feira (12). Em colaboração com a Anime Onegai, o Bandplay apresentará uma série de novos títulos de animações japonesas para o público brasileiro. Esta cooperação promete enriquecer a oferta de entretenimento do Bandplay e marca a estreia da empresa no Brasil.

O público poderá acompanhar a série Yowamushi Pedal como parte desta parceria. A narrativa gira em torno de Onoda Sakamichi, um estudante que se junta ao clube de ciclismo da escola e descobre seu incrível potencial como atleta sobre duas rodas. A produção será lançada com 13 episódios iniciais, seguidos por três novos a cada semana, às sextas-feiras.

Além disso, o Bandplay também irá trazer dois episódios da terceira temporada do anime B-Project, com capítulos subsequentes sendo disponibilizados simultaneamente com o lançamento no Japão – e legendas em português do Brasil.

Esta é apenas uma amostra do que a cooperação entre o Bandplay e a Anime Onegai reserva para os espectadores. Outros títulos serão anunciados em breve.

Além da Anime Onegai, o Bandplay também fechou uma colaboração com a BGS (Brasil Game Show), maior feira de games da América Latina. Entre os dias 11 e 15 de outubro, o aplicativo irá transmitir partidas dos campeonatos de Free Fire e Counter Strike, shows musicais, imagens dos estandes e do público no evento. Também haverá uma mesacast exclusiva com a dupla Ale e Ariel, do canal do YouTube Combo Infinito, na sexta-feira (13) à tarde.

O Bandplay oferece uma ampla gama de conteúdo, incluindo filmes, séries, programas de culinária, esportes e muito mais. Além disso, os usuários podem acessar programas da Band, ouvir as emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes e desfrutar de podcasts exclusivos. E o melhor de tudo: é totalmente gratuito!

A Anime Onegai é a plataforma de streaming de animes exclusiva da América Latina. A empresa está iniciando sua fase beta de lançamento, com cerca de 25 títulos com legendas em português e promete ampliar o seu catálogo ao longo dos próximos meses. Os planos de assinatura custarão R$ 14 (mensal) ou R$ 155 (anual). Aqueles que assinarem durante a fase beta receberão até 50% de desconto.