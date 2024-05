BandNews FM celebra 19 anos com evento solidário e esportivo em São Paulo

Para marcar seu 19º aniversário, a BandNews FM organiza mais uma edição do Experiência BandNews FM e fóruns especiais, celebrando com uma série de atividades ao longo da semana. O ponto alto das comemorações será no sábado, dia 25, com um grande evento aberto ao público no Parque Ceret, localizado na zona Leste de São Paulo, das 8h às 13h.

Evento aberto ao público visa ajudar vítimas das enchentes no RS e promover saúde e bem-estar com atividades interativas

O evento contará com a presença da equipe de apresentadores e colunistas da emissora, que receberão convidados especiais em um encontro repleto de ações solidárias, principalmente voltadas para ajudar as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. A iniciativa faz parte de uma campanha do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) para arrecadar donativos essenciais como água, alimentos enlatados, itens de higiene pessoal, fraldas infantis e geriátricas, mantas e cobertores.

BandNews FM aniversário: solidariedade, saúde e esportes no Parque Ceret

Além da solidariedade, o evento marca também a contagem regressiva de dois meses para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão transmitidos pela BandNews FM. Para celebrar, os ouvintes poderão participar de diversas atividades físicas e de saúde, incluindo oficinas de basquete com atletas, futebol de sabão, luta de cotonete, escalada, surfe, tiro ao alvo e pintura para crianças. Serviços de saúde também estarão disponíveis para o público presente.

A programação do evento no Parque Ceret será dividida em blocos temáticos, com os seguintes destaques:

8h às 9h: Apresentação de Luiz Megale, Carla Bigatto e Sheila Magalhães. Convidados incluem Marcivan Barreto (presidente da CUFA em São Paulo) e torcedores do Internacional e do Grêmio que estão arrecadando doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

9h às 10h: Participação especial do ator Milhem Cortaz, atualmente em cartaz com a peça “Diário de um Louco”.

10h às 11h: Entrevistas com os atores Mel Lisboa, Carol Portes e Gustavo Rezê da peça “Rita Lee – Uma autobiografia musical”, além do rapper Thaíde e Rodolfo Marinho, secretário de Turismo de São Paulo.

11h às 12h: Edição especial do programa olímpico “Na Trilha do Pódio”, com a presença de Janeth Arcain, Abner Teixeira e outros atletas olímpicos.

12h às 13h: Encerramento com o programa “BandNews na Área”, apresentando o humorista Gabriel Ramos e a bateria da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé.

O Experiência BandNews FM conta com o apoio das secretarias de Esporte, Turismo e Cultura de São Paulo, do Sesc e do Shopping Anália Franco. O Parque Ceret está localizado na Rua Canuto Abreu, S/N, no Jardim Anália Franco.

As celebrações de aniversário também incluíram dois fóruns especiais transmitidos ao vivo pelo rádio e pelo YouTube da BandNews FM. Na segunda-feira (20), Sheila Magalhães e Larissa Alves comandaram o “Fórum Especial ESG Diversidade e Inclusão Social. Responsabilidade e Cultura”, e na terça-feira (21), Luiz Megale e Débora Alfano apresentaram o “Fórum Especial ESG e Tecnologia, Inovação e Inteligência Artificial”.

Os fóruns, apoiados pelo Sesc, TIM e Waze, reuniram especialistas e líderes de diversas áreas para discutir temas essenciais e atuais, como responsabilidade social, inovação e inteligência artificial.

Essa série de eventos e ações reforça o compromisso da BandNews FM com a informação, a responsabilidade social e a promoção de uma sociedade mais inclusiva e saudável, celebrando 19 anos de história com uma programação que mistura solidariedade, saúde e diversão.