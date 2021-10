Banda Mahi lança clipe em parceria com Buchecha

A canção conta a história de um casal que se ama e que tem a ajuda de um anjo guardião, sempre os protegendo e mantendo esse amor inabalável, fazendo com que eles possam viver juntos e tranquilos

O cantor Buchecha se juntou à banda Mahi e acabam de lançar o clipe da música ´Anjo Guardião´ (https://www.youtube.com/watch?v=ffuHYz5qlcQ&feature=youtu.be). Com a gravação realizada na praia de Ponta Grossa, em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, a banda, formada pelo casal de músicos Léo Jack, nos vocais e violão, e a cantora e vocalista, Rafaella Guarany, além do baixista Wellington Graziane e o guitarrista André Silva, emplaca seu terceiro sucesso, desde a sua formação, em 2021.

“Nós já tínhamos gravado a música, mas pensamos em inserir um trecho com um rap melódico, Buchecha foi o parceiro ideal para assinar essa composição comigo e a Rafa”, conta Leo.



A canção conta a história de um casal que se ama e que tem a ajuda de um anjo guardião, sempre os protegendo e mantendo esse amor inabalável, fazendo com que eles possam viver juntos e tranquilos. “Foi uma alegria participar da gravação da música Anjo Guardião, uma canção bonita, que me remete aos temas de novela. Depois, poder gravar o clipe junto com todos da família Mahi, num local paradisíaco e cheio de peculiaridades, foi o máximo. Fico feliz pelo convite e pela forma como tudo foi feito. Gostei demais!”, comenta Buchecha.

Quem está se questionando sobre o rosto da vocalista ‘não ser estranho’, sim, Rafaella Guarany é uma conhecida dos fãs do Big Brother Brasil, onde atuou como assistente de Pedro Bial por cinco anos. Além disso, a cantora também atuou como uma bruxa no infantil “Caça Talentos”, na novela “Malhação”, ambas da TV Globo, e “Poder Paralelo”, na Record.

O primeiro sucesso da banda foi lançado, em janeiro, “Vem pra Mim”, de Silas Junior, compositor da Aline Barros. O clipe teve a participação do ator Ronnie Marruda.