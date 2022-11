Band Rio adquire direitos de transmissão da Série Ouro do Carnaval carioca

Emissora exibirá os dois dias de desfiles em fevereiro de 2023



A Band Rio adquiriu nesta terça-feira os direitos de transmissão da Série Ouro do Carnaval carioca, que reúne agremiações tradicionais como União da Ilha, São Clemente, Estácio de Sá, Império da Tijuca, entre outras.

Em 2023, a emissora exibirá ao vivo na TV aberta e na rádio BandNews FM Rio, direto da Marquês de Sapucaí, os desfiles de 15 escolas de samba que fazem parte da divisão. O acordo também prevê a possibilidade da transmissão em rede nacional.

André Marini e Wallace Palhares posam ao lado de Claudio Giordani (diretor geral da Band Rio) e Pedro Silva (diretor comercial da Liga RJ). Crédito: Divulgação/Band RJ

“Vamos trazer para a TV aberta mais do que a transmissão dos desfiles da Série Ouro, visto que a real força criativa por trás do Carnaval é a sua comunidade. Esse ativo humano move o maior espetáculo da terra e a Band tem o compromisso de dar voz aos guardiões e porta-vozes da cultura brasileira”, destaca André Marini, diretor executivo da Band Rio.

As agremiações prometem um grande show na Avenida nos dias 17 e 18 de fevereiro. Das 15 escolas que disputam o título, 13 já estiveram no Grupo Especial, incluindo a Estácio de Sá, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 1992.

“Estamos muito felizes com este novo momento que a Série Ouro vive. Essa parceria da Liga RJ com a Band vai de encontro com o que queremos: um novo olhar sobre os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso. As agremiações da Série Ouro fazem sempre um belíssimo espetáculo, muito elogiado pelo público e pela crítica especializada.

Queremos colocar essas escolas e suas comunidades ainda mais em evidência. A nossa ideia é fazer uma transmissão onde as estrelas que produzem o show sejam as verdadeiras protagonistas”, afirma Wallace Palhares, presidente da Liga RJ.

Confira a ordem de desfiles:

Sexta-feira – 17 de fevereiro de 2023

Arranco do Engenho de Dentro

Lins Imperial

Acadêmicos de Vigário Geral

Estácio de Sá

Unidos de Padre Miguel

Acadêmicos de Niterói

São Clemente

Sábado – 18 de fevereiro de 2023

União de Jacarepaguá

Unidos da Ponte

Unidos de Bangu

Em Cima da Hora

Unidos do Porto da Pedra

União da Ilha do Governador

Império da Tijuca

Inocentes de Belford Roxo