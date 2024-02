Band anuncia novo CEO e temporada inédita de MasterChef para Confeiteiros Profissionais

Em reunião de cúpula, Grupo Bandeirantes apresenta lideranças e revela grandes planos para 2024, incluindo uma versão especial do MasterChef

No cenário deslumbrante do Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas, a Band deu início a uma nova fase de expansão e inovação durante o primeiro encontro de rede de 2024, realizado nesta quinta-feira (22). Sob a batuta de João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o evento foi palco para a apresentação do novo CEO da empresa, Claudio Giordani, marcando o início de uma era voltada ao crescimento e à inovação.

A reunião contou com a participação de diretores de emissoras da Band de todo o país, onde foram discutidas as estratégias e expectativas para o ano. Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo, expressou otimismo em relação aos novos projetos e à direção que o grupo está tomando, enfatizando a importância da criatividade e da adaptação às novas tendências do mercado.

Um dos anúncios mais aguardados e que certamente atrairá a atenção do público foi a produção de uma temporada do MasterChef Brasil dedicada exclusivamente a profissionais de confeitaria. Este formato, inédito no Brasil, promete trazer um sabor especial à programação da emissora, com estreia prevista para outubro.

Além das novidades na programação, o evento também foi uma oportunidade para a introdução de novas lideranças na equipe comercial da Band. Walter Zagari, vice-presidente nacional de Comercialização, foi oficialmente apresentado, juntamente com sua equipe, prometendo trazer uma nova dinâmica e fortalecer as estratégias de mercado do grupo.

Os diretores das diversas praças compartilharam casos de sucesso que refletem a capacidade de inovação e adaptação da Band, como a unidade móvel compacta da Band Vale, o projeto Verão Paraná, e os novos estúdios de Jornalismo. Destacaram-se também a transmissão da Série Ouro do Carnaval pela Band Rio, as novas instalações da Band RS em parceria com a PUC-RS, e a sinergia entre as equipes de rádio e televisão na Band Bahia, evidenciando o compromisso da emissora com a qualidade e a diversidade de seu conteúdo.

Este encontro de rede não apenas reforça a posição da Band como líder em inovação e qualidade de conteúdo no Brasil, mas também sinaliza uma nova era de crescimento e expansão para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Com uma visão clara para o futuro e uma equipe dedicada à excelência, a Band está pronta para enfrentar os desafios do mercado e continuar a surpreender e encantar seu público.