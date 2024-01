Band anuncia invasão musical nas praias do Paraná com o Verão Maior: shows e diversão garantidos

A partir de 12 de janeiro, Paloma Tocci comanda um espetáculo imperdível, unindo música e entretenimento na paradisíaca Caiobá

Caiobá, litoral paranaense, está prestes a ser palco de um espetáculo de entretenimento sem precedentes, com a chegada do projeto “Verão Maior Paraná” da Band. Sob o comando da carismática Paloma Tocci, o programa promete invadir as noites de sexta-feira com quatro edições repletas de música, diversão e atividades recreativas.

Paloma, entusiasmada com a oportunidade de explorar o entretenimento, destaca a versatilidade que o projeto proporciona. “Gosto de ser desafiada, de encarar novos caminhos e me descobrir de outras formas. Já provei minha versatilidade no Jornalismo, e agora é hora de explorar o mundo do entretenimento”, afirma a apresentadora.

Grandes nomes da música sertaneja, como Hugo & Guilherme, Luan Santana, Guilherme & Benuto e Jorge & Mateus, estão confirmados para animar o público nas próximas semanas. Além dos shows, o evento oferecerá uma variedade de atividades esportivas e recreativas, como beach tennis, futebol de areia, vôlei de praia, dança, alongamentos, competições de skate e ginástica rítmica.

Paloma destaca a importância desses festivais para a comunidade local: “Esses eventos estimulam o turismo, fazem a economia girar e trazem alegria a quem acompanha. É muito gratificante apresentar uma festividade desse porte, especialmente sendo uma apaixonada por sertanejo, um ritmo que tem a cara do Brasil.”

O “Verão Maior Paraná” será transmitido às 21h50, nas próximas quatro sextas-feiras, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. A expectativa é que o evento conecte o público à beleza e à energia de Caiobá, consolidando-se como um marco no entretenimento das praias paranaenses.