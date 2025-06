Banco do Nordeste anuncia pacote de ações para impulsionar o agronegócio

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, anunciou na manhã desta quarta-feira, 11, um conjunto de ações estratégicas para impulsionar o agronegócio na sua área de atuação, que engloba estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Durante evento da instituição dentro da Bahia Farm Show, ele destacou a participação do BNB no setor, especialmente nas áreas da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Presidente Paulo Câmara anunciou aumento no limite de contratação para estimular modernização no agronegócio (Foto: Paulo Eduardo Oliveira)





Entre as medidas anunciadas pelo presidente do Banco do Nordeste estão o aumento do limite do Cartão BNB de R$ 10 para 30 milhões e a criação de uma central de análise de crédito exclusiva para os produtores do agronegócio.



“Estamos seguindo a orientação do presidente Lula que é de ampliar o apoio às atividades produtivas e o Agronegócio é um dos príncipes setores da nossa economia. Devemos financiar mais de R$ 11 bilhões para a agricultura empresarial no Plano Safra 25/26, 15% a mais do que no exercício anterior”, afirmou o presidente do BNB.



O encontro com produtores e parceiros realizado no auditório da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) contou com a participação dos diretores financeiro e de crédito, Wanger Alencar, de negócios, Luiz Abel Amorim, os superintendentes de agronegócio, Luiz Sérgio Machado, e estadual da Bahia, Pedro Lima Neto.



O BNB também lançou oficialmente o Giro Flash Agro, um capital de giro com contratação simplificada, destinado aos produtores do setor e com crédito pré-aprovado. “O Giro Flash Agro é uma resposta a um setor que opera com alta tecnologia e precisa de crédito rápido, confiável e personalizado. Estamos reforçando nossa atuação com produtos sob medida para o agronegócio”, destacou o superintendente estadual do BNB na Bahia, Pedro Lima Neto.



Até esta quarta-feira, o BNB já havia realizado o mesmo volume de negócios da edição da feira no ano passado, quando contratou R$ 280 milhões. A expectativa é de, até sábado, alcançar 50% de incremento em relação a 2024. “Temos buscado parcerias para superar os desafios que são específicos do agronegócio e fazer cada vez mais. A Bahia Farm Show é o maior evento do agronegócio na nossa área de atuação e ficamos muito felizes em trazer tantas novidades nessa edição”, reforçou o superintendente.