Balneário Camboriú é a Dubai Brasileira? Guilherme Pilger entrevista Ângelo Silveira e revela se apelido é justo

Ângelo é corretor de imóveis brasileiro e trabalha em Dubai. O corretor participou de podcast com Guilherme e esclareceu se as comparações são justas. Silveira ainda falou da alta valorização dos imóveis em curto espaço de tempo

Ângelo Silveira é um corretor de imóveis brasileiro natural de Florianópolis que trabalha em Dubai há 12 anos e conhece bem o mercado imobiliário e a cultura de Dubai. Em sua viagem de férias ao Brasil, participou do Pilger Cast, podcast apresentado por Guilherme Pilger, e fez comparações entre Balneário Camboriú e a cidade dos Emirados, e falou se faz jus ao apelido de Dubai brasileira.

Guilherme Pilger entrevista Ângelo Silveira, corretor de imóveis de Dubai



Segundo Ângelo, Balneário tem o metro quadrado mais caro do Brasil, e é uma cidade para se fazer bons negócios, como a cidade dos Emirados Árabes. Atualmente com 3,5 milhões de habitantes, atraiu cerca de 300 mil novos moradores apenas na pandemia.

Pilger desvenda se balneário pode ser chamada de Dubai brasileira



De acordo com o corretor, a cidade de Dubai – que fica nos Emirados Árabes – fica próxima a fronteira com a Arábia Saudita, país onde Neymar irá jogar e morar em sua capital, Riad. O trajeto pode ser feito de avião e o preço da passagem pode variar em torno de 1.500 reais, o que seria 1.120 dirham, a moeda utilizada em Dubai – que hoje está cotada em R$1,34.

Ângelo Silveira, corretor de imóveis de luxo de Dubai participa do Pilger Cast



Para Ângelo, a retomada do turismo após a pandemia impulsionou a mudança de brasileiros, o que pode ser percebido no dia a dia, devido a constantemente encontrar pessoas conversando em português nas áreas turísticas. “O turismo está crescendo muito e automaticamente os investimentos também. Os próprios empresários e investidores que eu recebo lá, quando chegam lá tem uma outra ideia, uma outra percepção. Uma coisa é a gente estar trocando essa ideia, outra coisa é tu chegar lá e sentir na pele, ver como realmente é”, contou.

Guilherme Pilger e Ângelo Silveira conversam em Balneário Camboriú

Créditos: Reprodução YouTube



“Devagar está chegando mais gente que vai pela segunda, terceira vez de férias e ficam interessados em fazer um investimento, porque muitos empresários vão duas ou três vezes no ano para business. É um lugar bem tranquilo e seguro, então, estão querendo ao invés de pagar hotéis e ficar lá várias vezes, poder investir em alguma coisa que vai ter uma valorização muito interessante como é aqui. No caso, com retornos altos e podendo fazer planos de pagamentos sem juros por três a cinco anos”, detalhou sobre o interesse dos brasileiros na cidade.

Guilherme Pilger



Em Dubai, os lançamentos levam em torno de três anos e os planos de pagamento são feitos diretamente com a construtora, o que pode variar em uma proporção entre 20% a 50% de pagamento na entrada e o restante ao longo da obra. A grande vantagem é que o valor negociado é fixo, sem a incidência de juros ou correção monetária.

Ângelo Silveira



“A valorização lá também é muito interessante, porque é uma cidade que não para de crescer. E tudo o que você vê em Dubai foi feito nos últimos 20 anos. Em 2000 não tinha nada disso, foi em 20 anos que foi feito. Agora o plano é para 2040, de ser a melhor cidade em qualidade de vida, com vários planos aprovados pelo sheik [Mohammed bin Zayed Al Nahyan o novo presidente do país]”, explicou para Pilger.

“Vai aumentar as praias públicas, área verde, as linhas de metrô, então vai crescer muito. Então a população que a gente falou que é 3,5 milhões, o plano deles é para 2040 já estar em torno de 6 milhões”, detalhou sobre o plano de quase dobrar a população. O corretor explicou ainda que a valorização dos imóveis varia entre 30 e 40% em média, ao longo dos três anos de construção, podendo ter casos de valorizações mais altas.

Ângelo explicou que a melhor época do ano para viajar até Dubai é entre os meses de novembro a fevereiro, período em que as temperaturas estão mais baixas, chegando a cerca de 15º. Sobre a cultura, o brasileiro contou que as mulheres que visitam o país são muito respeitadas, e que não há proposta de negociação das turistas, como as pessoas afirmam acontecer em outras cidades da Arábia. Em relação as roupas, Silveira afirmou que exceto no mês do Ramadã – período sagrado em que os muçulmanos fazem orações e jejuam diariamente – os trajes não são censurados nem mesmo nas praias.



Um ponto abordado no Pilger Cast foi a segurança. Ângelo confirmou que Dubai é muito segura, sendo de fato, uma das cidades mais seguras do mundo e confirmou que na cidade é proibido a venda de bebidas alcóolicas como cerveja, por exemplo. Segundo ele, comércios como bares, restaurantes, supermercados e conveniências são proibidos de comercializar bebidas alcóolicas, sendo permitido apenas em locais autorizados e nas chamadas Liquor Stores, as lojas de bebidas.



A pergunta de milhões de Guilherme Pilger foi sobre a comparação feita entre Balneário Camboriú com Dubai, se Balneário pode mesmo ser considerada a Dubai brasileira. “O primeiro ponto, vamos dizer é que aqui o clima é bem diferente. Mas tem a questão da praia, aqui também. Lá a cidade toda tem o mercado bem aquecido, está bombando. Tem bastante procura lá por luxury properties, as propriedades luxuosas, que nem é aqui, e water from, que é de vista para o mar”, contou.



“Então, tem muito milionário indo para Dubai. Além de estar crescendo e tudo, mas os milionários e bilionários também, muitos estão indo para lá desde o ano passado. Cresceu muito o segmento de alto padrão, propriedades luxuosas e também brandt properties que seria… Agora está saindo um empreendimento na Palm, na ilha The Palm Jumeirah, que é da Armani junto com uma construtora. Depois tem a Just Cavalli, Roberto Cavalli. Grandes marcas aliadas às construtoras, então está bem em alta esse segmento de propriedade luxuosa e de frente para o mar”, explicou.

E continuou: “é um diferencial, porque propriedades luxuosas lá, como aqui também tem muitas, mas, algo da Armani… Daí o cara quer algo de uma marca que você se identifica, que você gosta, e com certeza valoriza mais ainda na hora da venda do imóvel no futuro também, porque vão ser propriedades exclusivas. Isso é um diferencial que eu acho que aqui ainda não tem”, afirmou.



“O que mais a Dubai Brasileira se identifica é sobre essas propriedades luxuosas de frete para o mar e também porque está valorizando muito, que nem em Dubai também… A valorização e também está em alta. Dubai está em alta mundialmente, Balneário está no Brasil todo, e também já começando com clientes internacionais vindo para cá”, comparou e ainda explicou que uma vantagem de Dubai, é que a cidade não aplica nenhuma cobrança de impostos, o que torna os investimentos ainda mais atraentes.

Por fim, Guilherme Pilger concluiu: “Balneário não é Dubai, mas está entre as tops do Brasil. Estou indo lá conhecer em breve para dizer para vocês se é ou não é parecida com Dubai”.

