Baixa cobertura vacinal coloca em risco erradicação do HPV no público jovem

Especialistas alertam para risco de aumento de casos de câncer de colo do útero. Brasil pode não atingir meta de eliminação do HPV até 2030

O Programa Nacional de Imunização (PNI) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) têm como objetivo eliminar o HPV no público jovem até 2030, mas a meta pode estar em risco devido à baixa cobertura vacinal em todas as regiões do Brasil.

Brasil pode não atingir a meta preconizada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de eliminar o HPV no público jovem até 2030

Segundo a Fundação do Câncer, apenas 76% das meninas entre 9 e 14 anos receberam a primeira dose da vacina, e somente 57% completaram o esquema vacinal. Entre os meninos de 11 a 14 anos, a cobertura foi ainda mais baixa, com apenas 52% recebendo a primeira dose e 36% completando o esquema vacinal.

O câncer de colo do útero é o terceiro tumor mais diagnosticado entre as mulheres, excluindo-se o câncer de pele, e a quarta causa de morte de mulheres por doenças oncológicas no país. O médico oncologista Ramon Andrade de Mello alerta que as infecções persistentes por alguns tipos de HPV são responsáveis pela maioria dos casos desse tipo de câncer.

O oncologista Ramon Andrade de Mello alerta que esse tumor é o terceiro mais diagnosticado nas mulheres

A vacinação é a principal estratégia para reduzir os casos desse tumor no país, protegendo contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os dois últimos tipos são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de câncer de colo do útero. No entanto, o exame preventivo também é fundamental para um diagnóstico precoce, já que o câncer é assintomático na maioria dos casos.

Para o médico oncologista, é importante conscientizar a população sobre a importância da vacinação e do exame preventivo para a prevenção do câncer de colo do útero. Ele explica que o tumor pode provocar sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal relacionada a queixas urinárias ou intestinais. A prevenção é fundamental para evitar o diagnóstico tardio e aumentar as chances de cura da doença.