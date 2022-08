Baile das Ferinhas é o tema da nova campanha das fraldas Pampers para tornar o momento da troca de fraldas ainda mais divertido

Iniciativa visa reforçar a importância de uma fralda confortável para os bebês se movimentarem e se desenvolverem livremente

A marca de fraldas Pampers, através da nova campanha, convida os pais a participarem da empreitada com vídeos dos seus bebês dançando a adaptação da sensação musical Dancin’ Days. O Baile das Ferinhas visa reforçar a importância de uma fralda confortável para os bebês se movimentarem e se desenvolverem livremente.

“Temos acompanhado o ‘baile’ que os bebês dão nos pais na hora da troca de fraldas e queremos que eles tenham liberdade para remexerem por toda casa. E nada melhor que a dança para entrar nesse embalo, já que isso faz as crianças mais felizes, e ainda contribui para o desenvolvimento físico e psicossocial delas. Então, essa campanha é para falar de movimento e chamar as famílias para participarem da brincadeira”, diz Caio Godoi, diretor de Marketing da Pampers Brasil.

O hit está disponível no Spotify para as famílias dançarem e se divertirem nesse momento da troca, assim como listado no TikTok e Instagram, para todos os papais e mamães fazerem seus posts e challenges. Basta procurar por “Baile das Ferinhas” na barra de busca e gravar o vídeo dançando ao som da música, com a hashtag da campanha #BaileDasFerinhas. Os vídeos mais divertidos podem fazer parte do clipe oficial da iniciativa, que será lançado nos canais proprietários da marca.

A Pampers também realiza lives, ao longo do mês de agosto, com as especialistas Dr.a Kelly Oliveira (pediatra) e Simone Pressoti (musicoterapeuta), já disponível para reassistir, e a Dança Materna, que acontece nesta terça-feira (16), para oferecer conteúdo educacional sobre desenvolvimento do bebê por meio da música e da dança.

Além disso, a marca também traz um time de embaixadores e influenciadores, como Bianca Andrade (Boca Rosa), Evelyn Regly, Ivi Pizzott, Sabrina Dibynis, Sonja Chacon e Taciele Alcolea, que vão gerar conteúdo para que o público entre na diversão, conheça os detalhes sobre a campanha, e experimente os benefícios da Pampers Pants.

