Bahia receberá primeiro resort de luxo da rede de hotéis Anantara

Baixio terá um dos maiores investimentos em turismo e hotelaria no Brasil

A rede de hotéis luxuosos Anantara Hotels, Resorts & Spas terá seu primeiro investimento em turismo no Brasil. Com design moderno e sustentável, focado na beleza natural do local, o lançamento do Anantara Mamucabo Bahia Resort representará a estreia da marca no Brasil e na América do Sul.

Resort será erguido no Litoral Norte da Bahia

Este será um dos maiores investimentos em turismo e hotelaria no País. Resort será erguido no Litoral Norte da Bahia, na localidade de Baixio a 6 km do centro de Mamucabo. A incorporadora baiana Prima Empreendimentos investirá R$ 2,9 bilhões, nos próximos 6 anos, em infraestrutura com a construção de estradas, tratamento de esgoto e abastecimento de água, energia e edificações.

Já em 2023 serão alocados R$ 305 milhões, sendo R$ 77 milhões para a implantação do resort Anantara, R$ 25 milhões para a 1ª fase de loteamentos, R$ 45 milhões para a 2ª fase do projeto Ponta de Inhambupe, R$ 35 milhões para obras de infraestrutura e R$ 123 milhões em novos projetos. Na etapa em curso, até 2028, serão criados 10.500 empregos diretos e indiretos.

Anantara traz para o Brasil um dos maiores investimentos em turismo e hotelaria no País

O Anantara Mamucabo Bahia Resort será operado pela empresa global de hotelaria tailandesa, Minor Hotels, também responsável pelo Tivoli Hotels & Resorts, incluindo o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, a 58 km de Baixio. A Minor Hotels tem um portfólio de mais de 530 hotéis e resorts ao redor do mundo, em mais de 50 países.

Um novo operador já está em fase de fechamento e, em breve, será anunciado. Mamucabo colocará o destino no mercado nacional e internacional, trazendo ainda mais visibilidade ao potencial turístico da Bahia”, declara o presidente da Prima, Rubén Escartín. Ainda em 2022, terão início os primeiros investimentos destinados aos 63 km da via rodoviária de Baixio.