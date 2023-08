Baden Baden anuncia últimas apresentações do Candlelight em São Paulo

O evento que recebe apoio cerveja que harmoniza momentos, proporcionará uma experiência musical e multissensorial inesquecível.

Últimas chance de viver uma experiência única e multissensorial original da Fever, em São Paulo junto a Baden Baden. Nos dias 10 e 24 de agosto, o novo Candlelight x Baden Baden, traz suas duas últimas apresentações em São Paulo. Desta vez o evento conta com tributos a eterna legendária banda Queen e ao clássico de Adele. Tudo orquestrado por músicos nacionais e internacionais, em um ambiente totalmente iluminado por luz de velas.

O evento conta com tributos a eterna legendária banda Queen e ao clássico de Adele. Créditos: Divulgação

As duas apresentações serão no rooftop da Galeria do Rock, um lugar icônico com vista da metrópole que é São Paulo. Os participantes ainda poderão desfrutar desse cenário harmonizando com a cerveja Baden Baden nas versões Cristal, Witbier e IPA, e tábuas de frios (opção vegana estará disponível).

Os participantes ainda poderão desfrutar desse cenário harmonizando com a cerveja Baden Baden nas versões Cristal, Witbier e IPA. Créditos: Instagram

Os ingressos para o evento único que combina música, cenários de tirar o fôlego e o melhor da cerveja Baden Baden, criado pela Fever, a principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo, e a Baden Baden, pioneira na produção de cervejas artesanais, estão disponíveis no site da Fever a partir de R$160 e garante a experiência completa. Para adquirir a mesa os interessados deverão garantir 2 ingressos. É importante ressaltar que esta é uma experiência destinada a maiores de 18 anos.

Serviço:

10/08 – Candlelight: Tributo a Queen

24/08 – Candlelight: Tributo Adele

Horário de ambas datas: 19h30 e 21h30

Localização: Galeria do Rock – Av. São João, 439 – República, São Paulo

(Área externa)

Artistas: Quarteto de Cordas

Informações: aqui