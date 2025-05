Azul anuncia dois novos VPs para fortalecer o seu Comitê Executivo

A maior aérea em voos diários e destinos atendidos no país, e que acaba de fortalecer e reposicionar sua marca com a assinatura O Céu do Brasil é Azul, tem se preparado para decolar seus próximos voos rumo a uma nova fase. A decisão mais recente nesse sentido foi dada hoje ao mercado, com o anúncio de dois novos vice-presidentes para fortalecer o Comitê Executivo da Azul e representar diretamente áreas essenciais para o futuro dos negócios.

Agora, Daniel Bicudo é o Vice-Presidente Comercial e de Negócios, e Fabio Campos, o Vice-Presidente Institucional e Corporativo. Os executivos já têm, cada qual, a sua trajetória sólida na Aviação, mas ambos compartilham sete anos de atuação na Azul. Nesse período, contribuíram com gestões marcadas por conquistas e mudanças que fizeram a companhia crescer, inovar e tornar-se referência no setor.

Daniel Bicudo que traz em sua bagagem profissional passagens em outra companhia aérea e uma história de mais de 10 anos como executivo de Planejamento Integrado na Embraer, por exemplo, desde seu check-in na Azul em 2018, já passou por todas as unidades de negócio e receita da companhia. Recentemente, exercia a função de diretor Comercial e de Negócios.

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Bicudo possui MBA em Finanças pela USP e pela Cranfield University, da Inglaterra, já liderou o Programa de Fidelidade da Azul e as áreas de Marketing e Experiência do Cliente, sempre colaborando para direcionar as estratégias de vendas da companhia e para motivar as viagens dos Clientes pelo país.

O executivo assume como Vice-Presidente Comercial e de Negócios para, com sua visão e sua expertise, impulsionar as operações comerciais e expandir as oportunidades de receita da companhia. Respondem ao novo VP as áreas Comercial, Azul Viagens, Azul Fidelidade, Receitas Auxiliares, Canais Digitais, Azul Cargo e CRM/Performance.

Já Fabio Campos, Vice-Presidente Institucional e Corporativo, decolou sua carreira na Aviação, primeiro, como comandante. Formado em Ciências Aeronáuticas pela PUC-RS e mestre pela Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), antes da Azul, Fábio atuou como executivo da ERAU.

O comandante fez check-in na companhia em 2018, como piloto, e, um ano depois, também passou a exercer diversas posições de gestão na Azul, a participar como conselheiro nas decisões do Comitê Executivo e, até há pouco mais de três anos, assumiu como diretor Institucional – sua atuação mais recente.

Com uma forte presença e gestão como parceiro junto ao poder público, nas ações de comunicação com a imprensa e na estratégia corporativa da empresa, Fabio acumulou excelentes resultados institucionais e financeiros para a Azul, por meio do estreitamento das relações da companhia com todos os seus principais parceiros e stakeholders.

E, com a estreia da sua Vice-Presidência, será responsável pelas áreas de Relações Governamentais, Aeroportuárias e Sindicais, de Comunicação, de Sustentabilidade e Governança, bem como pela Azul Conecta, a aérea que responde pelas operações regionais da Azul. O executivo também seguirá atuando como piloto das aeronaves Embraer da Azul.