Novo filme de Vicentini Gomez ”Ayrton – Meninices no coração do Brasil”

Um documentário sobre a infância e adolescência de Ayrton Senna

O filme, no gênero documentário, contará as histórias, fatos, “causos” e lembranças da infância e adolescência de Ayrton Senna, dos 8 aos 18 anos, sobretudo nos tempos em que passava as férias escolares na fazenda dos pais no antigo Norte de Goiás, hoje Tocantins.

Neste período, o da meninice, Ayrton conquistou e deixou muitos amigos, admiradores e fãs. Muitos desses homens e mulheres, hoje, “velhos” da terra, meninos e meninas que tiveram o privilégio da convivência com o “Becão”, apelido de Ayrton dos tempos da inocência e dos grandes sonhos.

O longa-metragem dividirá a narrativa entre os depoimentos de amigos, anônimos e notórios, da imprensa e do meio automobilístico. Trará cenas com frases e textos ditos por Senna, representado pelo ator Rodrigo Dorado, em toda a sua existência.

Filme produzido com “orçamento de guerrilha”, levou equipe e elenco para o Estado do Tocantins em uma kombi, que recebeu o apelido de “Marikota”, enfrentando o sol escaldante da região norte do estado, onde registrou cenas de rara beleza e encantamento, mesclando com sabor e originalidade as lembranças do fundo da memória, da convivência com o menino traquino e as suas aprontadas de outrora.

-“A arte foi inspirada na obra de Salvador Dali, e suas cores estão retratadas na paisagem do cerrado e nas deformidades e belezas naturais da região, recheada de emoções dos depoentes e uma luz magnífica”, conclui Vicentini Gomez.

FICHA TÉCNICA

AYRTON – MENINICES NO CORAÇÃO DO BRASIL

Direção e roteiro Vicentini Gomez

Formato Longa-metragem

Duração 90 minutos

Gênero Documentário

Tema Resgate Histórico

Produção Palha & Cia – Casa de Criação

Assistente Direção Diaulas Ullysses

Direção e Arte Veridiana Carvalho

Som Direto Pedro Paulo Vicentini

Pós-produção Hugo Caserta

