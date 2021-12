Show ‘’Meu Natal’’ do cantor Axel chega em São Paulo

O cantor português, que tem o Brasil como sua segunda casa, faz a estreia do espetáculo na capital paulista com diversas participações especiais

Após o sucesso do especial de Natal, “Meu Natal”, gravado nos estúdios ST4 em Jandira e disponível em Pay Per View Online em todo o mundo, o cantor Axel agora está em turnê com o espetáculo. Sua primeira parada será em São Paulo, nos próximos dias 16 e 17.

O espetáculo, estreia dia 16, às 20h, no Teatro-D, em um dos triláteros mais cobiçados da capital paulista, entre as ruas João Cachoeira, Leopoldo Couto de Magalhães Jr. e Av. Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi. No dia 17, às 20h30, no Teatro São Cristóvão Saúde no Mooca Plaza Shopping. Além de ser um lindo show com as músicas mais lindas natalinas, levando um quilo de alimento não perecível, a entrada fica pela metade do preço e ainda colabora com o G10 Favelas, entidade que ajuda comunidades carentes como Paraisópolis e Heliópolis.

Para os shows ao vivo, Axel trará ainda mais convidados como Ana Dutra, Gisela Hendricks, Tati Pinheiro e Bia Vasconcellos, entre outras surpresas…

Durante a gravação de seu show, o atual jurado internacional do Canta Comigo Teen, uniu Vanessa Jackson, Sienna, Rodrigo Teaser, Roberto Seresteiro, Analice Nicolau, 2 Corações, um coral de crianças que participaram das edições do Canta Comigo Teen e seu pai, Fernando Correia Marques, que direto de Portugal realizou um emocionante dueto virtual com o cantor.

Garanta já seu ingresso para o dia 16 pelo site http://encurtador.com.br/dfyTZ; e para o dia 17, no site http://encurtador.com.br/cmR69.