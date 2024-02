“Avisa Lá Que Eu Vou”, de Paulo Vieira, terá terceira temporada exibida no GNT e na TV Globo

Primeiro episódio da nova temporada será exibido na noite de 8 de maio, no GNT

Estreará no dia 8 de maio, às 21h45, no GNT, a terceira temporada de “Avisa Lá Que Eu Vou”, programa apresentado por Paulo Vieira, que viaja para variados lugares do Brasil e apresenta, com muito humor, histórias surpreendentes de pessoas. O programa que impactou 7,8 milhões de pessoas com seus episódios em 2023 chegará, segundo semestre de 2024, à TV aberta, na TV Globo, como um programa fixo, visto que era exibido como um quadro do “Fantástico” e como programa no canal pago GNT e no serviço de streaming Globoplay.

Durante as gravações desta terceira temporada, Paulo Vieira entrevistou mais de 90 pessoas, nos 5 estados brasileiros viajados por ele, passando pelo Círio de Nazaré, viajando com um Circo e se aventurando na Floresta Amazônica e em Abrolhos.

Além de impactar milhões de pessoas, a atração do GNT obteve uma outra importante conquista, a vitória em “Variedades”, dentro da categoria “Televisão”, do Prêmio APCA 2023. A divulgação do resultado deste renomado prêmio realizado pela Associação Paulista de Críticos de Artes, ocorreu no final de janeiro. No entanto, a entrega dos troféus aos vencedores desta edição do APCA, uma das mais importantes premiações do Brasil em relação à cultura que elege os melhores do ano nas artes, está agendada para 22 de abril, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.