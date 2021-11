Avião que transportava Marília Mendonça não tinha indícios de irregularidades, esclarece companhia aérea

Aeronave pode ter colidido e perdido motor em fios de alta tensão nas proximidades ao acidente

Nesta sexta-feira (5), todo o Brasil se chocou e lamentou com a morte da cantora Marília Mendonça, que acabou não resistindo a um trágico acidente de avião a caminho de um show em Caratinga, interior de Minas Gerais.

A aeronave em questão era um Bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, empresa goiana, e tinha capacidade para seis passageiros. Segundo informações, obtidas até o momento, a aeronave se encontrava em estado regular segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e possuía autorização para fazer Táxi Aéreo.

Possível modelo do avião que transportava a cantora, Marília Mendonça

A empresa de transporte em questão fez uma nota no Instagram (@voepec), se solidarizando e se colocando à disposição das autoridades para apuração. A aeronave pode ter colidido com fiação de alta tensão nas proximidades do aeródromo de Caratinga, onde ocorreu o acidente.

Os fatos estão sendo investigados e perícia encontra-se no local para obter esclarecimentos do que pode ter levado ao acidente.