Aventura gastronômica sobre rodas: André Marques explora sabores do Brasil em sua Mitsubishi L200 transformada

Descubra a série que une culinária e aventura, enquanto André Marques viaja pelo Brasil em uma picape modificada, revelando segredos da gastronomia gaúcha

Em uma combinação inusitada de culinária e aventura, o ator e apresentador André Marques decidiu desbravar os mais diversos cantos do Brasil a bordo de sua Mitsubishi L200 Triton Sport, não apenas como um meio de transporte, mas como uma verdadeira cozinha móvel. Completamente modificada para suportar todos os desafios das estradas brasileiras e equipada com uma cozinha completa, incluindo churrasqueira, a picape tem sido o veículo perfeito para André explorar a rica gastronomia e cultura do país.

A websérie, disponível no canal do Youtube do ator, documenta sua jornada culinária através de seis episódios. Os primeiros quatro já lançados focam na Serra Gaúcha, onde André mergulha na cultura local através da cachaça, do Vale das Trutas e do renomado churrasco gaúcho. Acompanhado por personagens locais, ele revela histórias e segredos dos pratos típicos da região, proporcionando uma experiência autêntica e saborosa aos espectadores.

“Quando decidi embarcar nesta aventura, sabia que precisava de um veículo confiável e robusto”, comenta André. E a Mitsubishi L200 Triton Sport provou ser exatamente isso. Mesmo com mais de 4 toneladas de peso, devido às modificações, a picape não só suportou o desafio como também se destacou por sua capacidade de alcançar locais que muitos outros veículos não conseguiriam.

A HPE Automotores, representante das marcas Mitsubishi Motors e Suzuki Veículos no Brasil, apoia essa jornada, reforçando o conceito de que ser 4×4 é mais do que um meio de transporte, é um estilo de vida. A empresa, presente no mercado desde 1991 e com mais de 800 mil veículos de alta qualidade produzidos em sua fábrica em Catalão (GO), celebra a iniciativa de André como uma forma de explorar e compartilhar o vasto patrimônio cultural e gastronômico brasileiro.

Os episódios restantes prometem continuar a aventura, levando os espectadores por mais descobertas incríveis. Com André Marques ao volante de sua cozinha sobre rodas, a websérie não apenas entretém, mas também inspira a explorar as riquezas culinárias e paisagens do Brasil, demonstrando o poder de uma Mitsubishi L200 Triton Sport quando combinada com a paixão pela aventura e pela boa comida.

Os primeiros quatro episódios podem ser acessados aqui https://www.youtube.com/@euandremarques