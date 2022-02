AVC causa 400 mil mortes por ano no Brasil – Saiba como detectar a doença precocemente

Quanto mais rápido diagnosticado e tratado, menor a chance de graves complicações

Pode até parecer que o acidente vascular cerebral (AVC) acontece de forma repentina, mas engana-se quem pensa assim. O Dr. Roberto Kalil, professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, presidente do conselho diretor do InCor e diretor do hospital Sírio Libanês, explica que há indícios da doença antes mesmo das complicações mais graves.

O AVC acontece quando os vasos que levam sangue até o cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área afetada



Como qualquer problema de saúde, quanto mais cedo o AVC for diagnosticado e tratado no paciente, mas fácil será a recuperação. “Cada segundo conta na luta contra o AVC”, alerta o Dr. Kalil. Por isso, é importante que as pessoas conheçam e entendam os sintomas da doença, garantindo assim que procurem o médico imediatamente caso percebam algum deles.

Dr. Roberto Kalil é presidente do Conselho Diretor do Instituto do Coração (InCor) e diretor de cardiologia do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo



Entre os sintomas, está a fraqueza em um dos lados do corpo, formigamento, confusão mental, alteração na fala ou visão, falta de coordenação motora. “É fundamental que o paciente seja socorrido rapidamente a partir dos primeiros sintomas do AVC, tais como paralisia e perda de sensibilidade. Cada segundo conta muito”, afirma o doutor Kalil.

O AVC pode ser isquêmico, quando há a interrupção ou redução do fluxo de sangue, ou hemorrágico, nos casos em que algum vaso sanguíneo é rompido



Atualmente, os dados oficiais apontam que o AVC causa 400 mil mortes por ano no Brasil. Por mais que se manifeste de maneira súbita, muitos casos deveriam e poderiam ser observados antes. “Porém, muitas vezes por falta de conhecimento, a prevenção continua ineficaz e o índice de mortes prossegue alto”, conclui o médico.