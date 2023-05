Avanços revolucionários na cultura celular abrem portas para tratamentos personalizados contra o câncer

Conheça a inovadora tecnologia de teste em laboratório que permite avaliar antecipadamente a resposta das células tumorais a diferentes tratamentos, ajudando os médicos oncologistas a tomar decisões mais informadas

A medicina está vivenciando um marco histórico com os recentes avanços nas técnicas de cultura celular. Pesquisadores descobriram que é possível cultivar células tridimensionalmente a partir de amostras de tecidos humanos, saudáveis ou doentes, permitindo a recapitulação das características originais dos órgãos de origem. Esses “organoides” representam um novo mundo de possibilidades para a pesquisa médica, especialmente no campo do câncer.

Um avanço na medicina de precisão: conheça o Teste Onco-PDO

No Brasil, uma notícia emocionante chega aos pacientes e médicos oncologistas: o lançamento do teste Onco-PDO pela Invitrocue. Pela primeira vez no país, é oferecido um teste revolucionário com organoides derivados do próprio paciente, permitindo avaliar, de forma fenotípica, o efeito que diferentes drogas têm nas células tumorais individuais. Esse avanço tecnológico está se tornando um aliado poderoso para a medicina personalizada.

Tradicionalmente, os tratamentos oncológicos são baseados em estudos de populações gerais, o que pode não refletir a resposta real de cada paciente. No entanto, com o teste Onco-PDO, os médicos agora têm a capacidade de orientar a quimioterapia de forma mais precisa, adaptando-a às necessidades específicas de cada indivíduo. Em vez de seguir protocolos padronizados, agora é possível desenvolver um plano de cuidados personalizado, melhorando as chances de sucesso no tratamento do câncer.

Teste que avalia o melhor tratamento para sete tipos de câncer chega ao Brasil

Uma das grandes vantagens do Teste Onco-PDO é a possibilidade de experimentar diferentes tratamentos em laboratório, sem que o paciente sofra os efeitos colaterais causados por esses medicamentos. Além disso, a análise prévia das respostas das células tumorais a diferentes drogas ajuda os médicos a tomarem decisões mais embasadas e precisas.

O teste está disponível no Brasil para diversos tipos de câncer, incluindo mama, pulmão, colorretal, pancreático, gástrico, próstata e ovário. O médico pode selecionar até oito drogas entre uma lista de 60 para serem testadas nos organoides derivados do paciente. O relatório, gerado em até 21 dias, fornece informações vitais sobre como as células tumorais responderam aos diferentes tratamentos.

A medicina personalizada está cada vez mais próxima da realidade, e o Teste Onco-PDO é uma peça fundamental nesse cenário. Agora, é possível trilhar um caminho mais eficaz e assertivo no combate ao câncer, oferecendo aos pacientes uma nova esperança de vida. Consulte a Invitrocue Brasil para mais informações e converse com seu médico sobre essa inovadora ferramenta que pode fazer toda a diferença no seu tratamento oncológico.