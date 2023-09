Autores brasileiros ganhadores do Prêmio Jabuti estarão na 39ª Feira do Livro de Gotemburgo

Livros vencedores também estarão em um dos maiores eventos literários do mundo realizado anualmente na Suécia

O Brasil estará representado na Feira do Livro de Gotemburgo, um dos maiores eventos literários do mundo, que acontece entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro na Suécia. Autores e livros brasileiros ganhadores do Prêmio Jabuti estarão na 39ª edição do evento.

A feira atrai anualmente milhares de visitantes, incluindo autores, editores, leitores e amantes da literatura de todo o mundo. Na edição deste ano, o Brasil será representado pelos autores Jeferson Tenório e Otávio Júnior, além da ilustradora Luiza de Souza, conhecida como Ilustralu.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), promoverá um estande do país através do projeto Brazilian Publishers, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores.

“Feiras literárias como a de Gotemburgo são um importante ponto de encontro para profissionais do setor editorial, oferecendo oportunidades para negócios, networking e discussões sobre tendências no mundo dos livros”, diz Sevani Matos, presidente da CBL.



Na edição deste ano, além de autores renomados, o estande do Brasil receberá a “Jabuteca”, uma exposição de livros vencedores do Prêmio Jabuti, como “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior, “Tupinilândia”, de Samir Machado de Machado e “Jorge Amado: Uma Biografia”, de Joselia Aguiar.



Segundo Rayanna Pereira, coordenadora de Relações Internacionais da CBL e do Brazilian Publishers, a Feira do Livro de Gotemburgo é um evento cultural significativo, no qual autores de renome internacional participam de palestras, debates e sessões de autógrafos. Ela afirma ainda ter certeza que os autores convidados terão muito a contribuir para a programação do evento e para a promoção da literatura brasileira em um mercado tão importante.



A agenda dos autores brasileiros em Gotemburgo irá incluir diversas atividades, como entrevistas, sessões de autógrafos, visitas a escolas, seminários e mais.

Confira a seguir, em detalhes, a agenda de cada autor brasileiro durante o evento:

28/09 – Quinta-feira

9h | Otávio Júnior – Visita a escola.

15h30 | Jeferson Tenório – Tarde de autógrafos no estande da editora Tranan.

29/09 – Sexta-feira

10h30 | Jeferson Tenório – Entrevista com a agência de notícias TT News Agency.

11h30 | Otávio Júnior – Apresentação do livro “Da Minha Janela” com a narração em sueco por Gabriella Teixeira, no palco “En liten scen”.

17h | Jeferson Tenório – Conversa com a escritora sueca de origem curda Balsam Karam, no palco do estande do jornal Aftonbladet.

30/09 – Sábado

11h | Jeferson Tenório – Seminário “The Consequences of racism”, no qual o autor terá uma conversa com a autora sueca de origem Sápmi Ann-Helén Laestadius, moderada por Isatou Aysha Jones.

01/10 – Domingo

11h | Otávio Júnior – Teatrinho para crianças no estande do Brasil, com Maria Clara Neto Andersson.

13h50 | Luiza de Souza (Ilustralu) – Apresentação do livro “Arlindo” no palco de quadrinhos e fantasia, com moderação da ilustradora sueca Natalia Batista.