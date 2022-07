Autora best-seller de romances ardentes recebe leitores em sessões de autógrafo na Bienal

Mari Sales acumula mais de 160 milhões de páginas lidas na Amazon em apenas seis anos de carreira e divide seu tempo com a profissão de TI e a família

A escritora Mari Sales, best-seller da Amazon, segue fazendo sucesso na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Durante este final de semana, a moradora de Campo Grande promove mais sessões de autógrafo entre os leitores.

Com 163 milhões de páginas lidas na Amazon, 180 mil e-books baixados e 17 livros físicos publicados em apenas seis anos de carreira, a autora da Série Família Valentini nem sempre trabalhou como escritora. Filha, esposa e mãe de dois, é formada em Ciência da Computação, com dez anos de experiência na área de TI, tempo que a partir de 2015 começou a dividir com a criação da filha e a escrita.

A série de livros da Família Valentini consagrou a escritora como best-seller

A nova versão do romance “O Filho que rejeitei” conta a história ardente da jornalista Flaviane com o executivo James Blat e já ultrapassou um milhão leituras em apenas oito dias. Já a série de livros da Família Valentini consagrou a escritora como best-seller, com mais de 15 milhões de páginas lidas. Uma história de amor repleta de clichê, mistério e sedução.

Mari Sales já recebeu dezenas de leitores no estande do Grupo Editorial Portal

Mari Sales já recebeu dezenas de leitores no estande do Grupo Editorial Portal. No sábado (9), às 16 horas e às 20 horas, os fãs da escritora podem encontrá-la no estande L99 da editora. Já a sessão de autógrafos no domingo (10) acontece às 18 horas.

Para conferir a programação do evento, acesse o site www.bienaldolivrosp.com.br