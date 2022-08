Autoestima em dia: saiba quem é Cássio Fidlay, o educador físico que está agitando o mercado

Focado em proporcionar qualidade de vida e autoestima, o CEO do Studio First Move, especialista em fisiologia do exercício e corpos femininos compartilha os diferenciais da sua metodologia

Transformar vidas: esse é o propósito que o educador físico Cássio Fidlay propaga por meio do seu trabalho. O especialista em fisiologia do exercício e também em corpos femininos, acredita que, por meio das atividades físicas, é possível trazer autoestima e qualidade de vida. “Quando trazemos o mínimo de resultado, seja estético ou saudável, já é uma vitória e uma satisfação em fazer parte disso na vida da pessoa”, vibra.

Muito mais que uma academia: Cássio Fidlay abre o Studio First Move com metodologia inovadora

Sempre em busca de oferecer o melhor para os clientes, Cássio fundou o Studio First Move, com uma proposta diferente que está revolucionando o mercado. O método criado por ele tem chamado atenção, inclusive, de vários famosos.Cássio revela ainda que tem como projeto abrir mais filiais do Studio devido ao sucesso da metodologia. “O Studio First Move é uma academia diferente de todas as outras, com um método inovador sem ficha de treinamento. Através dele propagar um bom atendimento e trazer resultados para o maior número de pessoas”, garante.

Cássio é incansável quando o assunto é se especializar na área. Além de especialista em fisiologia do exercício e corpos femininos, está cursando pós-graduação em Saúde da Mulher. O CEO do Studio First Move, conta que o maior desafio dentro da profissão, é justamente conscientizar as pessoas que sejam orientadas por profissionais competentes. “E não pessoas que dizem ser profissionais e não têm o mínimo de conhecimento. Com isso, muitas pessoas acabam se lesionando e desanimando de cuidar da saúde”, compartilha.

O peso do sucesso

Com uma carreira reconhecida e referencial no mercado, Cássio conta que não foi fácil chegar onde está hoje. “Além de um processo físico e psicológico é preciso estar focado no que você almeja. Já passei por várias situações constrangedoras que me motivaram ainda mais a querer chegar mais longe. Pessoas próximas que zombavam de mim e da minha profissão, superiores que diziam que eu não seria ninguém e até colegas de profissão tentando puxar o tapete, falando mal. Mas tudo isso usei ao meu favor e usei de combustível para mostrar, com trabalho, onde era o meu lugar, sem passar por cima de ninguém”, se orgulha.

Foco, força e fé: conheça a trajetória de sucesso de Cássio Fidlay

Com carinho, Cássio relembra a importância do apoio da mãe e honra também a memória do seu falecido pai, a quem atribui sua motivação. “Minha mãe foi uma das pessoas que me ajudou muito a não desistir. Fazia ela acordar às quatro da manhã para me levar até o ponto quando estava chovendo. Reclamava um pouco, mas fazia sempre de coração para me ajudar. Parece brincadeira, mas tudo o que não dava certo na minha trajetória eu falava, um dia vou dar risada disso. E assim foi. Hoje, minha maior motivação, é o meu falecido pai. Sinônimo de garra, perseverança, caráter e competência”, enaltece.