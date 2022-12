Aumento de casos de funcionários com problemas de saúde mental preocupa RHs de empresas

Transtorno de ansiedade foi o problema de saúde mental mais detectado entre os colaboradores, segundo pesquisa VR-Locomotiva 2022



Uma pesquisa encomendada pela VR ao Instituto Locomotiva mostra que 28% das empresas admitem que houve aumento de casos de funcionários com problemas relacionados à saúde mental após o início da pandemia. Segundo a apuração, em comparação ao ano anterior, há mais colaboradores impactados. Em 2021, apenas 10% das empresas afirmaram detectar problemas de saúde mental.

Transtorno de ansiedade é o principal problema de saúde mental detectado pelas empresas que relatam aumento, atingindo 84% dos colaboradores



De acordo com o levantamento, o transtorno de ansiedade foi o principal problema detectado pelas empresas que relatam aumento, atingindo 84% dos colaboradores. A depressão é o segundo maior problema, afetando 52%, seguido pelo burnout, com 21%, e a síndrome do pânico, com 19% das respostas.

Um outro indicador que a pesquisa avaliou foram as ações e cuidados implementados para auxiliar os trabalhadores. O estudo aponta que apenas 12% das empresas afirmaram possuir algum programa para lidar com problemas relacionados à saúde mental.

João Altman, diretor-executivo de Pessoas, Marketing e Cultura da VR



“É muito importante que as empresas pratiquem a empatia, o cuidado com as pessoas e tenham um olhar voltado para a saúde integral dos colaboradores,” explica João Altman, diretor-executivo de Pessoas, Marketing e Cultura da VR. “Desenvolver iniciativas que tragam maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional torna a jornada de trabalho mais leve, melhorando a qualidade de vida”, finaliza.m