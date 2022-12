Aumenta influência de prazo de entrega e frete para compra na internet, diz especialista

Tempo de entrega e valor do serviço são mais levados em consideração por quem é consumidor virtual, diz Leonardo Ávila

“Frete grátis”, “entrega em 24h” e “retirada em 60 minutos” são frases que fazem qualquer consumista ficar arrepiado na hora de finalizar a entrega de uma compra na internet. Fato é que, cada vez mais, o frete influencia diretamente na decisão de compra – ou não – daquele produto ou serviço na web, o que pode fazer seu negócio deslanchar ou fracassar por esse aspecto.

Segundo o empresário Leonardo Ávila, “os compradores foram condicionados a esperar entregas rápidas, gratuitas e pontuais e muitos abandonarão seus carrinhos se não estiverem disponíveis”.

“68% dos clientes no mundo dizem que os prazos de entrega estimados são a principal coisa que eles procuram quando estão no checkout antes de comprar. Os comerciantes planejam melhorar a transparência nos envios e entregas em 2023”, ainda pontua.

Para ele, no entanto, existem segredos para superar os desafios da logística de transporte para usar daqui para frente, como gerenciar a expectativa dos clientes. “É importante informar com clareza sobre todos os prazos e processos que serão ou estão sendo feitos. Isso fará com que o usuário veja que ele está a par de tudo”, começa.

E continua: “existe uma nova tendência de descentralização do estoque, crescendo no mundo. Consiste em você destribuir seu estoque em mais pontos de retiradas para baratear e agilizar o seu frete. Estamos investindo pesado nisso para possibilitar isso a pequenos e médios lojistas também”.

O jovem empreendedor de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ainda elenca que, para quem já está avançado no tema, existem pormenores que fazem toda a diferença no resumo da ópera. “Compartilhar pelos canais de comunicação sobre o passo a passo, compartilhar um horário estimado de entrega ou saída para entrega do produto, comunicar em excesso tudo sobre o envio… São formas de fortalecer essa transparência que passa a ser exigida”, aposta.

E termina: “O atendimento ao cliente tem que ser o centro desse processo de informação e produção. A marca tem que oferecer opções de atendimento que atendam às expectativas do próprio mercado”.

