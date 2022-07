Aulão de funcional reúne beldades não praia da Barra da Tijuca

Durante o evento, todas elas puderam aprender alguns fundamentos básicos para o exercício físico na praia, receberam um lanche especial, além da camiseta oficial do evento.

Quem gosta de trabalhar equilíbrio, mobilidade e resistência logo pela manhã, teve um motivo a mais para ir à praia da Barra da Tijuca neste domingo, 24. Isso porque, além do clima ensolarado, o endocrinologista e nutrólogo Dr. Douglas time junto com seu time de beldades agitou o local com um mega, aulão de funcional.

A ação reuniu cerca de 150 pessoas, entre homens e mulheres (Foto: Leandra Marcô)

A ação reuniu cerca de 150 pessoas, entre homens e mulheres, que com muita diversão, conhecimento e espírito de equipe, puderam aproveitar uma manhã de inverno carioca bem diferente. Durante o evento, todas elas puderam aprender alguns fundamentos básicos para o exercício físico na praia, receberam um lanche especial, além da camiseta oficial do evento.

Durante o evento, todas elas puderam aprender alguns fundamentos básicos para o exercício físico na praia, receberam um lanche especial, além da camiseta oficial do evento. (Foto: Leandra Marcô)

Com um método exclusivo de trabalho, que prioriza a saúde acima de tudo, Dr. Douglas Tigre é conhecido por devolver a forma de famosos como o zagueiro da seleção, Thiago Silva, e sua esposa Belle Silva. Entre outras celebridades como Bruna Gonçalves e a irmã de Neymar, Rafaella Santos.