Augusto Licks o guitarrista da formação clássica dos Engenheiros do Hawaii: Um Encontro Histórico em Curitiba

Guitarrista icônico e ex-integrante da lendária banda realiza evento exclusivo na capital paranaense

No cenário musical brasileiro, poucas bandas alcançaram o status lendário como os Engenheiros do Hawaii. E quando se fala em lendas dessa trajetória musical, o nome de Augusto Licks é inegavelmente um dos mais reverenciados. Agora, fãs e entusiastas da música têm a oportunidade única de participar de um encontro histórico em Curitiba, onde o ex-guitarrista da banda icônica promete compartilhar suas experiências e músicas icônicas.

Curitiba recebe Augusto Licks em tarde de música e nostalgia sobre os Engenheiros do Hawaii

O evento, marcado para o dia 27 de janeiro, promete ser uma tarde mágica para todos os presentes. A história da formação clássica dos Engenheiros do Hawaii será relembrada, e clássicos do repertório da banda serão tocados, com uma das guitarras da época. A mediação ficará a cargo do jornalista e podcaster Julio Ettore, um grande conhecedor da cena musical brasileira, que promete tornar esse encontro ainda mais especial.

Evento histórico celebra a música brasileira com a presença de uma lenda viva

Augusto Licks irá compartilhar suas experiências, tocar algumas de suas músicas mais icônicas e, é claro, responder às perguntas dos fãs. Para os admiradores da música e da banda, essa é uma oportunidade única para conhecer o artista por trás das canções que marcaram gerações.

Sobre a dinâmica do encontro, os fãs podem se preparar para muitas histórias e músicas da época, tocadas no formato acústico voz e violão e uma guitarra elétrica da época da banda especialmente tocada por Licks no intuito de matar as saudades dos fãs. Muita emoção estará envolvida. Licks sempre é acompanhado dos músicos Sérgio Porfírio no violão e Ariston ‘Sal’ Junior, voz e gaita, amigos pessoais de Licks e fundadores do primeiro fã-clube dos Engenheiros do Hawaii no Brasil, o Além dos Out-Doors..

“É um enorme prazer este reencontro, com pessoas que por uma razão ou outra identificam alguma coisa boa naquilo que realizei musicalmente. Nos eventos procuro atender a todas as perguntas e, desde já, incentivo os participantes a não se acanhar, a não ter constrangimento, por mais banal que algum assunto lhes possa parecer. Vamos temperar o bate-papo com trechos de músicas, na medida em que forem surgindo e na medida em que a memória ajudar”, brinca Licks.

No entanto, para tornar esse evento uma realidade, a ajuda dos fãs é fundamental. A produção de um encontro como esse envolve custos com locação, equipamento, divulgação e logística. É por isso que uma campanha de financiamento coletivo foi lançada no Catarse. Todos são convidados a fazer parte dessa celebração da música brasileira.

Link para campanha – https://www.catarse.me/encontrocomlicks?ref=project_link

O local do evento será divulgado após a meta de financiamento ser atingida. Caso essa meta não seja alcançada, o valor apoiado será devolvido integralmente aos contribuintes, seguindo as regras da plataforma Catarse.

Este é um evento que promete ficar na memória dos amantes da música brasileira e, mais especificamente, dos fãs dos Engenheiros do Hawaii. Oportunidades como essa são raras, e o encontro com Augusto Licks é uma daquelas que não se pode perder. Junte-se a essa celebração da cultura e da música brasileira. Faça parte dessa história.

Para mais informações e contribuições, acesse a página da campanha de financiamento no Catarse através do QR Code.

É a sua chance de tornar esse encontro histórico uma realidade.