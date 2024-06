Augusto Cury e Sandro Augusto lançam o livro “Brasil que dá certo”

Augusto Cury e Sandro Augusto estão lançando o livro “Brasil que dá certo”, uma obra que busca divulgar as trajetórias de fundadores de empresas para auxiliar os empreendedores brasileiros.

Livro tem a trajetória de 50 líderes empreendedores multissetoriais



Sandro Augusto é um empresário e fundador do Brasil Que Dá Certo (BQDC), um grupo multissetorial de empreendedorismo e iniciativas de impacto social, composto pelos maiores empresários brasileiros, que se reúnem em eventos do próprio ecossistema, discutindo empreendedorismo e fomentando negócios. Além disso, ele é conhecido nacionalmente por entrevistar líderes e personalidades de grande influência, fomentando discussões sobre empreendedorismo e negócios no País.

Livro promove o conhecimento de verdadeiros exemplos de empreendedorismo



Este enredo foi o elemento principal para que o seu amigo e parceiro, Augusto Cury, o convidasse para escreverem um livro com o mesmo nome do programa. “A ideia de dar vida ao livro veio por meio de um convite do meu amigo e parceiro, o renomado escritor Augusto Cury, para que podermos ajudar a transformar, colaborar, e multiplicar as trajetórias de dezenas de presidentes de fundadores de empresas para que todo o público, todo leitor do Brasil, possa ter conhecimento desses verdadeiros exemplos de empreendedorismo com suas jornadas. E com esta iniciativa lançamos a primeira edição”, comentou Sandro Augusto.

Volumes 2 e 3 possuem previsão de lançamento para segundo semestre de 2024



Ele disse, ainda, que as pessoas podem se envolver cada vez mais com o livro por meio do seu próprio conceito e formato, porque ele é um material, principalmente, inspiracional, com 50 líderes empreendedores multissetoriais da iniciativa privada e, também, do terceiro setor.



Para adquirir o livro, físico ou digital, basta acessar o link no Instagram do Sandro Augusto ou da Dreams Sellers. Os volumes 2 e 3 possuem previsão de lançamento para segundo semestre de 2024.