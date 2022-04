Atriz Suzana Pires conta detalhes da vida profissional em livro: ‘Dona de Si’

om prefácio de Luiza Helena Trajano, atriz conta detalhes de sua caminhada desde a infância até a criação de instituto

Um convite para cada mulher ser Dona de Si. Este é o livro que conta em detalhes a caminhada profissional da atriz Suzana Pires desde a infância até a criação de um instituto de empoderamento feminino.

Dona de Si: o manual da mulher que faz acontecer, publicado pela DVS Editora, traz reflexões importantes para quem se questiona sobre como equilibrar carreira e vida pessoal. E que está em constante busca do protagonismo, independentemente da posição que ocupa ou do tipo de ofício que exerce.

Luiza Helena Trajano, que assina o prefácio, destacou a história visionária de Suzana e o entusiasmo da atriz que também é filósofa em convidar as mulheres a serem protagonistas da própria vida. “Impossível não nos enxergamos nas histórias de vida contadas no livro, pois nossas dúvidas e questionamentos encontram eco e conforto em muitas delas, fortalecendo-nos”, ressalta Luiza Helena.

Entremeando histórias pessoais e profissionais, a multiartista identifica cinco etapas da construção da mulher empreendedora de si mesma: estudar, experimentar, provar-se, pertencer e legado. “O livro é a explanação do método Dona de Si para que cada mulher se torne empreendedora da própria vida. E a cada etapa do método, uso passagens da minha vida profissional como exemplo”, explica Suzana.

A obra é resultado do projeto de uma vida da artista, que iniciou em 2017, com uma coluna assinada por ela e com passagem em várias revistas nacionais. Ao longo desses cinco anos, Suzana escreveu seus pensamentos, experiências e pontos de vista sobre a dificuldade que uma mulher encontra para desenvolver uma trajetória profissional própria. Dona de Si também se tornou uma marca de produtos femininos e um instituto que promove o empoderamento de mulheres.