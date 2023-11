Atriz Samanta Quadrado desembarca em Porto Alegre para brilhar em ‘Colegas 2’

Estrela retorna para a sequência do filme nacional dirigido por Marcelo Galvão

A cidade de Porto Alegre recebe com entusiasmo a presença da renomada atriz Samanta Quadrado, que desembarcou na capital gaúcha para participar das filmagens de “Colegas e o Herdeiro”. A aguardada sequência do sucesso “Colegas”, dirigido por Marcelo Galvão, promete trazer ainda mais emoção e diversidade para as telonas.

O filme, que já conquistou o público e a crítica, se destaca não apenas pela continuação da trama que marcou a história do cinema brasileiro, mas também pela abordagem inovadora de inclusão. Dirigido por Marcelo Galvão, “Colegas e o Herdeiro” é um road movie que acompanha um grupo de amigos com síndrome de Down em uma jornada cheia de surpresas e confusões até Punta del Este, no Uruguai.

O elenco traz de volta os premiados protagonistas do primeiro filme, Ariel Goldenberg, Rita Pokk e Breno Viola, e apresenta novos talentos, incluindo atores com síndrome de Down e autismo, além de outros tipos de deficiência, como síndrome de Williams. O diretor destaca que o filme vai além das questões de deficiência, proporcionando uma experiência em que o espectador se envolve na trama e torce pelos personagens.

A atriz Samanta Quadrado, que participou do primeiro filme como figurante, assume um papel de destaque na sequência, interpretando Sônia, uma personagem que promete trazer reviravoltas à trama ao dedurar os planos e segredos dos protagonistas para a diretora do instituto, tia Íris.

Além da riqueza do elenco, a direção de arte de “Colegas e o Herdeiro” promete encantar o público com um toque retrô em cenografias e objetos de cena, seguindo o charme e a estética do primeiro filme. As filmagens, que acontecem em diversas locações no Rio Grande do Sul e no Uruguai, têm previsão de conclusão no final de novembro, com o lançamento do filme programado para 2024.

A produção, realizada em parceria entre a Gatacine e a Globo Filmes, está construindo parte das cenografias no Tecna Puc, centro de produção audiovisual e hub de inovação da PUCRS, consolidando a cidade de Porto Alegre como cenário vibrante para a sétima arte.