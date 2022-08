Atriz Priscila Vaz grava filme no Rio de Janeiro

No filme, a atriz interpreta uma supermodelo namorada do personagem Johnny Fender interpretado pelo ator e diretor Emiliano Ruschel

A atriz Priscila Vaz está no Rio de Janeiro gravando o filme “O Velho Fusca”, com produção e direção cineasta Emiliano Ruschel e co-produção de Cleo, UNO Filmes e La Duka Produções, o filme tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2023.

No filme, a atriz Priscila Vaz interpreta uma supermodelo namorada do personagem Johnny Fender interpretado pelo ator e diretor Emiliano Ruschel. Johnny Fender são como inspiração para o personagem principal que é o Júnior interpretado pelo ator Caio Manhente. O Júnior se inspira no casal, na supermodelo e no Johnny fender pra tomar decisões importantes no filme.

Leandro D’Lucca, marido de Cleo interpreta um fotógrafo no filme responsável pelos cliques da supermodelo. O filme tem um super elenco como Tonico Pereira, Cleo, Danton Mello, Giovanna Chaves, Isaías Silva, Christian Malheiros e Rodrigo Ternevoy.