Atriz Mayana Neiva lança podcast sobre universo feminino

A atriz Mayana Neiva e a Pod360 estreiam nesta segunda-feira, 7, o podcast “Conversas que Curam”, que propõe uma conversa sobre o universo feminino, autocuidado e espiritualidade, cabendo à Mayana intermediar o bate-papo com os convidados para tirar dúvidas e quebrar tabus. O podcast contará com novos episódios semanalmente, sempre às segundas-feiras, com duração de até 40 minutos.

“A ideia de criar essa série de programas surgiu a partir da pandemia. Em 2020, eu decidi abrir um lado da minha vida sobre a qual nunca tinha falado publicamente, que é a espiritualidade. É sobre entender o sentido da vida. Por que a gente está aqui? O que é mais importante, de fato?”, explica a atriz. Mayana completa: “Eu fiz algumas lives no meu Instagram e decidi chamá-las de “conversas que curam”. Eu me senti super bem, vi que estávamos diante de um momento sensível para falarmos de cura”.

“Conversas que Curam” estará disponível no Spotify, Amazon, Google, Deezer e Apple.

Entre as convidadas estão Monica Martelli, Rossandro Klingey, Laura Cardoso, Marcela Leal, Ana Claudia Quintana Arantes e Joice Berth. Na estreia, Mayana receberá Lúcia Helena e o tema em pauta será “Gestão do Tempo pra priorizar a essência: o futuro começa agora”.

“Uma mente com clareza cura os ambientes nos quais ela entra. Senti muita vontade de espalhar um pouco mais essa mensagem. Além de falar um pouco de meditação e budismo, que eu estudo há sete anos. A ideia do podcast é colaborar, refletir soluções coletivas para nosso tempo de hoje, de uma maneira muito humilde, claro”, pondera a atriz.

“Sempre buscamos desenvolver conteúdos que reflita os probelmas e anseios da contemporaneidade. A Mayana traz debates fundamentais e traz informações preciosas para quem busca uma vida mais equilibrada e plena. Estamos muito felizes com a parceria”, afirmou Felipe Lobão, sócio e head de conteúdo da Pod360.

