Atriz de pegadinhas conta o segredo do corpo sarado: “Sexo 2 vezes por dia”

Gabriela Ramos também pratica atividades físicas

No Instagram, a atriz de pegadinhas do João Kleber Gabriela Ramos chama atenção por causa do corpo sarado. Ela conta que faz exercícios físicos e dança para manter o shape.

“Pratico musculação há 10 anos e minha grande paixão é a dança. Amo as duas atividades físicas”, comenta.

Gabriela também faz outra atividade que ajuda a queimar calorias. Sexo 2 vezes por dia.

“Esporte e sexo são indispensável pra mim. As duas práticas fazem bem pra saúde e são até complementares, já que a musculação deixa ainda te deixa com mais fôlego para o momento a dois”, conclui.