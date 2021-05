Atriz de ‘Genesis’, Sula Miranda, conta da carreira musical com Gretchen e beleza aos 57

Sucesso na música sertaneja, a atriz e apresentadora contou detalhes da carreira e cuidados com a beleza.

Os desafios foram feitos para serem superados por Sula Miranda. No ar em Genesis, novela da Record TV, a cantora sertaneja, apresentadora e atriz, ‘Rainha dos Caminhoneiros’, compartilhou sobre os desafios da carreira, sucesso com o trio formado com a irmã Gretchen e beleza aos 57 anos.

A atriz que vive Quirá, Sacerdotisa do Reino de Gerar, na novela Genesis, contou sobre como foi o novo passo na carreira. “Sempre fui atrás de tudo aquilo que sempre tive vontade de fazer. Agora, depois da música, estou na televisão como atriz, mas por traz disso tudo teve muito esforço e fiquei mais de um ano para conseguir o papel (…) Acredito que não tenha nada que não podemos fazer, tudo precisa de esforço, assim como tudo na vida”, comentou.

Aos 57 anos, a atriz contou que, “desde os 22 anos tinha essa preocupação com a beleza. Meu nariz que mais me incomodava foi a primeira coisa a ser resolvida.

O início da carreira como vocalista do grupo ‘As Melindrosas’, com as irmãs Yara e Gretchen, em 1986, foi cantando música sertaneja. Logo depois, em carreira solo, Sula com muita presença de palco, atraía públicos de 30 mil a 100 mil pessoas em cada show.

Ao longo de sua carreira tem gravados 17 discos, com muitos compositores famosos e conceituados, sendo 12 deles com músicas sertanejas inéditas e regravações, 3 coletâneas com maiores sucessos e 2 com músicas gospel.

O carisma, prestígio e credibilidade tornou-se uma das maiores cantoras do estilo sertanejo, um verdadeiro ícone, sendo muito requisitada no país para anúncios e campanhas publicitárias.

E cuidar da beleza foi uma decisão assertiva. Aos 57 anos, a atriz contou que, "desde os 22 anos tinha essa preocupação com a beleza. Meu nariz que mais me incomodava foi a primeira coisa a ser resolvida, e logo começaram os cuidados de prevenção e toda essa dedicação e disciplina refletem na minha autoestima. A pessoa que se sente feliz consigo mesma se torna mais alegre, disposta e dedicada", comentou.