Atriz Cristiane Machado estrela capa da revista Diva Brazil

Ela posou para as lentes do fotógrafo Anael Rocha em um ensaio no estilo Halloween

A atriz e ativista Cristiane Machado estrela a capa da revista Diva Brazil, edição especial de outubro/novembro. Ela posou para as lentes do fotógrafo Anael Rocha em um ensaio no estilo Halloween (Dia das Bruxas) e contou também com a especialista em make artística, Ana Pamela Gentil , além do salão Top Hair.

crédito das fotos: Anael Rocha A atriz e ativista Cristiane Machado estrela a capa da revista Diva Brazil, edição especial de outubro/novembro

À publicação, a atriz que está de volta à TV, vivendo Maria Helena, na reprise da novela `Duas Caras´, no GloboPlay, falou sobre o seu rosto estar exposto na obra ´Melancolie´, do artista Vik Muniz, em Fortaleza, ao lado da renomada Maria da Penha e de mulheres que marcaram histórias emblemáticas da força feminina na luta da violência contra a mulher.

“Estar ao lado de mulheres tão fortes intimamente, e representar outras e suas conquistas pioneiras e emblemáticas , me faz sentir que estou no caminho certo de querer transformar essa dor e esse trauma em algo mais poderoso: a cura e a necessidade de colaborar efetivamente na mudança da nossa história como mulher e de fortalecer a voz feminina em todas as esferas sociais”, diz Cristiane