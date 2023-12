Atriz Carla Diaz revela em podcast que já chorou após atingir orgasmo

“Já aconteceu comigo mais de uma vez. Lembro que a primeira vez que aconteceu eu me assustei um pouco, fiquei meio em choque na hora”.

No dia 12 de dezembro, a atriz Carla Diaz recebeu em seu podcast, o Diaz On, a sexóloga Laura Muller, que ficou famosa após as suas participações no programa Altas Horas da TV Globo. Durante o bate-papo a atriz contou que já chorou algumas vezes após atingir o orgasmo durante a relação sexual.

Carla fez a revelação após perguntar para a profissional se era normal chorar no orgasmo. Quando a profissional respondeu confirmando, Carla continuou: “Já aconteceu comigo mais de uma vez. Lembro que a primeira vez que aconteceu eu me assustei um pouco, fiquei meio em choque na hora. Questionei e fui pesquisar, mas queria que você explicasse”.

“É uma emoção muito forte. O orgasmo é a descarga de uma tensão sexual. A gente vai acumulando essa tensão sexual, que é a excitação, e na hora que dá essa descarga, é como se destampasse alguma coisa. Não necessariamente é um choro de tristeza. E pode ser uma emoção que acompanha aquele momento tão de ápice, de tão descarga dessa tensão acumulada”, explicou Laura.

Por fim, a atriz disse que o choro dela foi de muita alegria, que foi uma experiência bem diferente e que essa situação aconteceu com ela outras vezes e que quando foi compartilhar com amigas e pesquisar para entender, viu que nem todos sabiam que isso poderia ocorrer.