Atriz Andréia Horta afirma que o governo quer atrapalhar os artistas e impedir denúncias

A atriz afirmou que o cinema nacional estava indo bem antes de ser atacado pelo governo

O Governo Federal fez alguns cortes nos investimentos da cultura e dificultou o lançamento de algumas obras nacionais nos últimos quatro anos. A atriz, Andréia Horta, falou sobre esse assunto na Revista 29HORAS de fevereiro, na qual ela é capa. Essa edição está disponível no aeroporto de Congonhas, em São Paulo-SP.

A atriz tem um currículo cheio de personagens fortes e marcantes, como é o caso de Elis Regina e Lara, de “Elis” e “Um Lugar Ao Sol” respectivamente



Andréia é uma atriz completa e tem grandes trabalhos no currículo, como a personagem Elis Regina no longa “Elis”, a Lara, da novela “Um Lugar Ao Sol”, que está sendo exibida atualmente no horário nobre da TV Globo. Ela também brilha como apresentadora do programa “O País do Cinema”, do Canal Brasil, título classificado por ela como trágico, levando em consideração o momento vivido pelo mercado audiovisual.

Andréia está se preparando para um novo projeto. Ela vai interpretar a mãe da dupla Chitãozinho e Xororó em uma série do Globoplay



“Presenciamos um desmonte brutal da nossa Cultura que, apesar de não receber incentivos, é o que nós temos de mais rico. Antes de ser atacado, o cinema nacional vivia um período de efervescência, em todos os gêneros, da comédia ao terror. Com esses cortes, fica claro o esforço que o governo faz para atrapalhar os artistas e impedir que eles coloquem seus depoimentos e denúncias no mundo”, disse a atriz.

Antes de se tornar atriz, Andéia já vendeu bolo, torta e até poesia nas ruas



Com 22 anos de carreira, Andréia acredita que a cultura brasileira ainda pode ser salva, mas precisa que as pessoas lutem por ela. “Nosso trabalho é muito importante e esses caras sabem disso, é por isso que tentam destruí-lo. Mas não vão conseguir. Somos muito mais numerosos, temos coração e estamos vivos. Um dia, até essa treva em que nos encontramos, nas nossas mãos, há de virar arte”, concluiu a atriz.