Através das redes sociais a psicóloga brasiliense ajuda imigrantes, expatriados e refugiados brasileiros pelo mundo

Bárbara Andrade oferece escuta ativa e acolhimento para brasileiros que estão longe de sua terra natal e mulheres de língua portuguesa.

Pensando em trazer uma escuta ativa e atendimento a comunidade brasileira fora do Brasil e a grupos de mulheres de língua portuguesa em diversos países, a psicóloga de Brasília, Bárbara Andrade lançou o podcast “Ponto de Partida” que segundo a própria é uma ferramenta para aqueles que estão em movimento pelo mundo e que faz parte de um projeto diverso e multidisciplinar.

Bárbara divide a apresentação com a advogada e também imigrante, Nathalia Allaion e o programa acontece toda quarta-feira às 10h no horário do Brasil e é transmitido pelas principais plataformas de áudio.

“O podcast é um espaço de refúgio e diálogos para quem imigrou, já pensa em migrar e para quem está de mala pronta para o retorno”, explica a especialista que se considera uma cidadã do mundo, por ser também filha de imigrantes.

A psicóloga já vinha desenvolvendo um trabalho de escuta ativa para a mulher que decide imigrar através de textos, lives e informações em seu Instagram, o @escutababi. E segundo Bárbara, as principais queixas se referem à relacionamentos afetivos, dificuldades em relação à carreira, jornada de trabalho e distância da família. Futuramente pretende incluir no seu atendimento, o conhecimento do Direito Internacional como uma ferramenta para as mulheres se protegerem no âmbito jurídico.

“Através de meus projetos e redes sociais quero trazer cada vez mais a igualdade de gênero e empoderamento as mulheres e meninas. Estou iniciando um projeto com advogadas e temos feitos Fóruns de estudo, com troca de informações no âmbito da psicologia e do direito. Nesse momento, eu estou treinando advogadas a ampararem cada vez mais essas mulheres não apenas na forma de uma assessoria jurídica, mas na questão de um acolhimento psicológico. Muitas vezes as mulheres imigrantes carregam muitas culpas por deixar os filhos e a família somadas a situações de violência e de abuso”, relata.

A escrita é outra arma usada pela psicóloga para disseminar o conhecimento e ajuda para as mulheres imigrantes. Neste ano, Bárbara se lançou como uma das 31 coautoras do livro “Mulheres que transformam Mulheres – Seja protagonista da sua vida” (Literare Books). Obra que reúne histórias de 31 mulheres que transformaram as suas trajetórias de vida e se tornaram exemplos em suas áreas de atuação.

Em seu capítulo intitulado “Quando Nasce uma Escritora … Renasce uma Mulher! a psicóloga lembra sobre a potência da palavra para ajudar as mulheres a se reconhecerem cada vez mais em um mundo tão acelerado e performático.