Atores em campanha sobre doença rara

Globais e influencers apoiam importância de diagnóstico precoce para Doença de Batten

A Lipofuscinose Ceroide Neuronal (CLN2), também conhecida como doença de Batten, é rara e com progressão rápida. Causa perda dos movimentos, da visão, crises epiléticas e atraso na linguagem e por isso se faz necessário o diagnóstico precoce e tratamento. Este é o objetivo da campanha, na qual artistas da Rede Globo e influencers abraçaram, reforçar a importância do diagnóstico precoce e tratamento, com divulgação nas redes sociais da iniciativa, com informações sobre a doença.

As atrizes Carol Castro, Leticia Birkheuer, Bárbara Reis e o ator Mouhamed Harfouch estão entre os globais que aderiram a campanha.

As lipofuscinoses ceroides neuronais, embora raras, estão entre as doenças neurodegenerativas genéticas mais comuns e debilitantes na infância. Elas são caracterizadas por deterioração intelectual e motora progressiva, e podem ser divididas em subgrupos de acordo com a idade de início dos sintomas e características clínicas.



A doença não tem cura, entretanto atualmente existe uma nova opção de terapia capaz de desacelerar a progressão da doença que, sem um tratamento adequado, avança rapidamente, impactando na habilidade de fala, visão, movimentos e progredindo até a morte ainda na primeira década de vida.

A doença não tem cura, entretanto atualmente existe uma nova opção de terapia capaz de desacelerar a progressão da doença que, sem um tratamento adequado, avança rapidamente, impactando na habilidade de fala, visão, movimentos e progredindo até a morte ainda na primeira década de vida



No Brasil, o medicamento indicado ainda está em processo de incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS) para que chegue de fato aos pacientes. A etapa já significa uma esperança para as crianças diagnosticadas e suas famílias.

As atrizes Carol Castro, Leticia Birkheuer, Bárbara Reis e o ator Mouhamed Harfouch estão entre os globais que aderiram a campanha.

Para mais informações acesse: https://www.battendayla.com/ ou no Instagram: https://www.instagram.com/battenday/.