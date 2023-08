Ator Murilo Cunha adiciona magia a produção de teatro musical “Segunda Oke”

Astro assume novo desafio nos palcos de teatro

No cenário efervescente do teatro nacional, uma notícia agitou os bastidores recentemente: o ator renomado e multifacetado Murilo Cunha foi convidado para integrar o elenco do musical “Segunda Oke”. A produção, inspirada na emblemática obra de William Shakespeare, “Sonho de Uma Noite de Verão”, promete trazer uma abordagem única e moderna para os palcos, e a inclusão de Cunha eleva as expectativas para outro patamar.

Murilo Cunha, da TV para o teatro

Com uma carreira consolidada tanto na televisão quanto no mundo da moda e entretenimento, Murilo Cunha se destaca por sua versatilidade artística. No entanto, o desafio de participar de uma produção teatral com forte inspiração clássica é algo que ele não toma de ânimo leve.

“Fico muito feliz por ser convidado pela segunda vez para esse musical com a direção do meu amigo Marcio Macena, tenho certeza que será um sucesso”, declara Murilo, demonstrando confiança no projeto. Sua primeira participação na produção rendeu elogios por sua habilidade de se entrelaçar com o enredo e envolver a plateia.

Além de sua atuação no teatro, Murilo Cunha também tem percorrido o Brasil em uma turnê de sucesso com a peça “Nunca desista de seus sonhos”, que já completa quase dois anos em cartaz. Sua capacidade de se conectar com o público e transmitir mensagens inspiradoras tem sido um diferencial marcante em sua jornada teatral.

O musical “Segunda Oke” traz uma atmosfera cativante, transportando o público para o ambiente de um autêntico bar de karaokê. No Galeria Café, o cenário se desenrola com mesas, cadeiras e muita música. Dois casais improváveis são os protagonistas desse enredo repleto de encontros e desencontros, proporcionando uma reflexão profunda sobre as relações contemporâneas e os amores não correspondidos.

A parceria criativa por trás dessa produção é a junção de Pedro Bosnich e Cristiane Wersom, que estão montando sua terceira peça como dupla. O espetáculo se destaca por sua abordagem não tradicional, fazendo uso frequente de improvisação, uma especialidade de Cristiane Wersom. As escolhas musicais para o karaokê variam desde clássicos globais, como “Mamma Mia” do ABBA, até sucessos da música brasileira, como “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó.

O elenco estelar também inclui Cris Wersom, conhecida por seu papel como Sabrina na novela “Vai na Fé”, Talita Pereira e o próprio Pedro Bosnich. A direção está a cargo de Márcio Macena, que conta com sua visão única para dar vida a essa narrativa envolvente.

Os fãs de Murilo Cunha e entusiastas do teatro podem marcar suas agendas para as apresentações nos dias 9, 16 e 23 de outubro no Galeria Café, em São Paulo. O musical promete ser um encontro mágico entre a poesia de Shakespeare e a criatividade contemporânea, com Murilo Cunha brilhando como uma das estrelas dessa produção imperdível.