Ator Marcus Anoli se prepara para participar de musical e curtas sobre abuso e LGBTQIA+

O ator acaba de encerrar a temporada da peça “Dançando do Meu Jeito”

Completando 51 anos de idade em 2022, Marcus Anoli tem muito o que comemorar. O ator e bailarino está dando o nome em vários projetos, como na peça que acabou de encerrar. Agora, ele parte para novas frentes no audiovisual, se preparando para dois curtas que prometem se destacar perante o público.



O ator ficou em cartaz com o espetáculo “Dançando do Meu Jeito” por dois meses n Rio de Janeiro e já tem data marcada para aparecer no teatro novamente. Ele vai estrear em um musical em maio, além de estar nos curtas “Foi Você, Fui Eu” e “Rastros de Glitter”. O primeiro deles fala sobre abuso e agressão contra mulher.



Marcus é licenciado em Dança pela Escola de Comunicação e Artes do Centro Universitário da Cidade, além de pós-graduado em Teatro Contemporâneo pela faculdade Dulcina de Morais em Brasília



“Sueli Guerra [diretora] estava com um projeto de dois curtas e eu embarquei com ela. O primeiro ‘Foi Você, Fui Eu’. Nele vivo um marido ciumento e possessivo que não permite que a esposa viva fora dos limites da propriedade onde moram. Ele a tranca em casa quando sai e a mantém refém, mas chega o dia em que ela decide tomar uma atitude”, disse o ator.



Já o segundo filme é sobre a vida de uma pessoa LGBTQIA+ que ainda não se assumiu. “Retrata o cotidiano de um homem másculo, de vida tradicional. Em casa ele acompanha notícias sobre a vida das drags e transsexuais. O desejo de se libertar é grande, mas os conflitos são ainda maiores. Esse curta está no momento correndo o mundo nos festivais LGBTQIA+”, contou.

“Uma peça que me marcou foi ‘Hamlet’ com Diogo Vilela. Eu tinha me formado na CAL e Marcus Alvisi, que já havia me dirigido em ‘A Vida Como Ela é’, me convidou para fazer parte do elenco”, contou Marcus



Outro trabalho já finalizado, mas que o público vai conferir esse ano será o curta “Curioso”, em que Marcus dá vida a um arquiteto extrovertido e dominador. “Ele acaba de se mudar e tem como vizinho João, que começa a ouvir muitos barulhos vindo do apartamento recém alugado. João começa a se incomodar e a partir daí a curiosidade aumenta e eles começam a interagir pela porta que nunca é aberta completamente”, explica o ator.

Esses e outros trabalhos do ator e bailarino o colocam como destaque na área audiovisual brasileira. Marcus, natural de Anápolis-GO, tem se tornado referência na área, trabalhando com grandes nomes do setor.