Ator Julio Rocha faz jus ao título de seu novo livro e seduz plateia do shopping Joinville

Julio Rocha era só simpatia no lançamento do seu primeiro livro: “Como Seduzir Sua Esposa”, que aconteceu no Shopping Mueller, em Joinville, Santa Catarina, no último sábado (12). O evento foi em formato Happy Art. O ator interagiu e brincou bastante com o público que esteve presente. Ele ainda foi tietado pelos fãs e autografou o livro.

O ator ainda falou sobre a motivação para escrever o livro, que tem uma linguagem bem-humorada.”Contra a censura a favor da harmonia dos casais, famílias e para o fortalecimento dos solteiros e solteiras antes da chegada do grande amor. Eu decidi escrever meu primeiro livro para transformar a experiência a dois em algo ainda melhor. É uma alta performance para casal jamais vista na literatura (risos). Não me leve tão a sério, mas realmente estou empolgado com esse filho que nasceu”, brinca o ator sobre o livro.

“Ele vai ajudar a evitar queda de cabelo por estresse, deixando os cabelos brilhantes, sedosos, dando ainda mais volume. Barriga chapada e facilitar a vida, de tanta risada por linha que o leitor vai dar. Sem muito compromisso intelectual, pensando mais na saúde mental, nas emoções, alma e espírito de cada um, esse livro é a promessa de uma experiência única. Uma ressonância, Raio-x de todo meu ser em folhas, para quem quiser entender mais sobre como vejo e vivo o mundo”, destaca.

Júlio fala como a publicação pode ajudar o leitor a melhorar em suas relações e afirma que a obra, apesar do nome, não é voltada apenas para quem é casado. “Quem namora, casou, separou ou se é viúva como minha mãe ou viúvo, solteiros e solteiras é para vocês esse livro! Não posso deixar de dizer também que mesmo que você não esteja pensando em engravidar, esse livro é pensando no futuro de seu bebê genial. Esse livro é para as suas crianças e adolescentes. A Atmosfera, a saúde mental, a vida do casal afeta 100% a felicidade daquilo que vai eternizar sua vida, que são os filhos. Nada pode afetar, nem a separação do casal, a transferência de valores, princípios e do amor. Esse livro vem para aliviar, ampliar a capacidade de interagir melhor com os desafios da vida, escrevi esse livro para fazer verdadeiramente feliz quem tiver a oportunidade de lê-lo”, diz.

