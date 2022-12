Ator de “Cara e Coragem”, Diogo Savala, retorna aos palcos em janeiro de 2023

O destaque da novela estreará duas peças: “Um Dia Feliz” e “A Morte e a Donzela” no próximo ano

Fazendo um estrondoso sucesso em “Cara e Coragem”, o ator da Rede Globo, Diogo Savala já se prepara para o retorno ao teatro em dois espetáculos inéditos: “Um Dia Feliz” e “A Morte e a Donzela”. O primeiro tem estreia prevista para fevereiro, no Rio de Janeiro, com texto e direção de João Cícero. Nele o ator irá contracenar com Lays Mattos em um romance que se passa na década de 90.

Após quase dois anos longe do teatro, o ator retorna aos palcos (Foto: Jeydsa Felix)



O ator conta que essa é uma história de amor entre Reinaldo, e Edileine, vivida pela Lays. Ele está com uma doença terminal e resolve tomar coragem para buscar o amor da sua infância. Porém, ele sempre foi muito tímido, enquanto sua paixão é uma mulher extrovertida e de espírito livre.



Já a história de “A Morte e a Donzela”, de Ariel Dorfman, com direção de Eduardo Milewicz, se passa alguns anos após o fim da ditadura militar no Chile. Programada para 2020, a produção foi interrompida por causa da pandemia, e deve estar em cartaz em maio. A protagonista é uma mulher que foi presa e torturada durante aquele período, e acaba reencontrando uma figura do passado, precisando aprender como lidar com isso. Savala interpretará um médico que teria sido responsável pelas sessões de tortura.

O artista destaca a importância do desenvolvimento de projetos culturais que foquem na criação de plateias pelo país (Foto: Jeydsa Felix)



Ainda que os espetáculos envolvam temas diferentes, ambos trazem uma mensagem similar: a conexão humana. “É sobre escutar e ter empatia com o próximo. Existem várias formas de violência e a origem de todas é a ausência de compaixão. Meu objetivo é levantar um espelho sobre nosso comportamento com o outro e causar uma reflexão. Através do amor é possível transformar e evoluir”, destaca o artista.



Por outro lado, o ator considera que um dos maiores desafios dessa retomada é levar o público de volta ao teatro, especialmente em um país que não tem esse hábito. Por isso, ele enfatiza a importância do desenvolvimento de projetos de formação de plateia. Recentemente, ele participou de um que falava sobre a vida do palhaço Carequinha e a ação foi levada para diversas escolas da periferia.