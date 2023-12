“Ato Final” de Roberta Fernandes: documentário impactante sobre feminicídio conquista prêmio em Portugal

O filme premiado aborda o feminicídio e a violência doméstica, mesclando relatos reais com performances emocionantes de atrizes. Diretora participará de debates em universidades portuguesas

No cenário internacional, o filme “Ato Final”, dirigido por Roberta Fernandes e distribuído pela ELO STUDIOS, alcançou uma vitória significativa ao ser premiado como o melhor documentário no prestigiado Lisboa Indie Film Festival – LISBIFF, em Portugal. A obra cinematográfica, que aborda a temática sensível do feminicídio e da violência doméstica contra mulheres, conquistou o coração do júri e do público no festival, consolidando-se como um retrato pungente e impactante da realidade enfrentada por muitas mulheres.

O enredo do filme se desenrola através de uma mistura singular de relatos reais e performances envolventes de atrizes renomadas. Norma das Graças Francisco, Camila Lopes da Costa, Liliene Rosa Pinheiro da Conceição, Cristiane Mendes e Marciane Pereira dos Santos compartilham suas histórias pessoais de sobrevivência, enquanto Janine Correa, Sabrina Feu e Sara Nichio, no palco, exploram as emoções profundas de mulheres que vivenciam intimamente o risco do feminicídio.

Produzido pela Andaluz Filmes, com distribuição da ELO STUDIOS, o documentário destaca-se também pelo seu comprometimento com a equidade de gênero. O filme participou do Selo Elas, iniciativa da ELO STUDIOS em 2021, que visa fomentar longa-metragens dirigidos por mulheres, contribuindo para a promoção da diversidade e igualdade no cenário cinematográfico.

Além da premiação em Lisboa, a diretora Roberta Fernandes está programada para participar de exibições seguidas de debates na Universidade do Porto, no dia 13 de dezembro, e na Universidade de Coimbra, no dia 14. Esses eventos proporcionarão uma oportunidade única para a audiência internacional aprofundar-se nas questões abordadas no filme e promover discussões construtivas sobre a importância de combater a violência contra as mulheres.

“Ato Final” não é apenas um documentário premiado, mas uma obra que transcende fronteiras, abrindo diálogos cruciais sobre uma realidade muitas vezes silenciada. A conquista no LISBIFF representa não apenas o sucesso do filme, mas também um passo significativo na conscientização global sobre as questões enfrentadas pelas mulheres em situações de violência doméstica e feminicídio.