Atitude Sustentável de parceiros do Rock in Rio 2022 são premiados

Prêmio que busca dar visibilidade pública e expressão às entidades mais sustentáveis é entregue a patrocinadores e fornecedores no Palco Mundo

Patrocinadores e fornecedores da edição Rock in Rio 2022 tiveram o reconhecimento merecido pelo evento, por terem prestado um serviço mais sustentável e foram homenageados no Palco Mundo com o Prêmio Rock in Rio Atitude Sustentável.

Patricia Nagao, gerente de marketing de DORITOS®️, e Livia Favaro, gerente de cidadania corporativa da PepsiCo Brasil (Foto: FilmArt para Doritos)

Desde 2008, o evento já premiou mais de 35 parceiros (patrocinadores e fornecedores) pelas suas práticas sustentáveis. Nesta edição, na categoria ‘stand’, o vencedor foi Doritos da PepsiCo Brasil; já na categoria ‘loja’, o vencedor foi a Americanas. A marca Rentokil foi a ganhadora na categoria ‘fornecedor’. O prêmio, distribuído nas categorias “operador de stand”, “loja” e “fornecedor”, visa reconhecer e dar visibilidade pública e expressão aqueles parceiros que implementam (dentro e fora da Cidade do Rock) medidas inovadoras e relevantes para a redução do impacto ambiental, contribuem para a justiça social e para o desenvolvimento econômico local e nacional.

Entrega dos prêmios foi realizada no Palco Mundo

“O Rock in Rio é um dos poucos eventos do mundo que detém a ISO 20121 de sustentabilidade. Está no nosso DNA assumir a responsabilidade sobre o espaço que vivemos e acreditamos muito em usar a força do festival para seguir promovendo o desenvolvimento de impactos positivos para a sociedade. Por isso, desde 1985 que o festival assume um compromisso: o de sermos agentes ativos na construção de um mundo melhor e levarmos isso conosco para qualquer lugar. Valorizar parceiros e fornecedores e engajá-los para tornar o evento ainda mais sustentável é um dos nossos compromissos”, conta Roberta Medina, vice-presidente Executiva do Rock in Rio.

Roberta Medina, vice-presidente Executiva do Rock in Rio

Ciente de que o futuro deve ser construído agora, o Rock in Rio, há 37 anos, se propõe a dar palco a conversas relevantes que contribuem para a construção de um mundo melhor. O festival abraça a sustentabilidade e, desde 2001, passou a promover campanhas com um olhar voltado para a causa, sempre com ações facilitadoras que chamavam a atenção do público, da comunidade e dos parceiros, convocando-os para que se engajassem e somassem força junto ao festival.

Além de dar continuidade à sua certificação na norma ISO 20121, o festival estabeleceu metas ambiciosas para 2030, que se concentram essencialmente nas temáticas que o Rock in Rio acredita serem as mais necessárias para alimentar conversas que serão cada vez mais relevantes: educação, sistemas alimentares, alterações climáticas, economia circular, inclusão e pluralidade.